中華電信與AWS攜手推廣雲端技能培訓　加速企業雲端轉型迎接數位時代

中華電信於今（27）日與Amazon Web Services（AWS）舉辦「 台灣數位化技能研究媒體發佈會」，共同探討、推廣雲端技能培訓， 為中華電信與企業造就數位科技人才，創新學習文化， 堅實專業基礎，促進數位轉型以迎接AI數位時代的來臨。

為實踐中華電信數位轉型，並滿足企業用戶實現雲端化佈局， 自2019年起，即積極與AWS展開緊密合作， 於2022年正式成為AWS在台灣的官方培訓合作夥伴， 已有超過200名員工取得AWS專業證照。 有感於企業用戶對雲端服務的強勁需求， 以及中華電信組織轉型所面臨人才培育及營運流程轉換的挑戰， 中華電信資訊技術分公司今(27) 日宣布2023年投入AWS雲拓計劃（Skills Guild），進行企業內部全面性的雲端數位技能熟練度提升， 目標2年內達到資訊技術分公司各單位約500名員工完成AWS雲 端技能的培訓，使「雲端化」成為各部門、 不同職能員工的共同語言， 提升經營效率與服務品質未來也將逐步把培訓範圍擴大至中華電信其 他工、業務單位。

中華電信資訊分公司林昭陽總經理表示， 中華電信一直致力於尖端資訊技術之人才培育， 著眼於打造專業的雲端服務團隊， 為企業規劃最適合的雲端解決方案， 提升中華電信與企業用戶的經營韌性。與AWS的合作， 讓中華電信取得業界最頂尖的雲端技能，進一步提升專業能力， 同時透過AWS雲拓計劃， 創新中華電信的組織學習文化與營運流程， 攜手打造的堅實專業基礎，為中華電信帶來更具領導性的品牌價值。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示， 隨著數位經濟成為全球經濟發展的重要驅動力， 企業數位轉型已是勢在必行， 相關人才的孕育與培訓也是企業轉型重中之重。 AWS致力培育台灣的數位人才， 已為台灣超過十萬名人士提供雲端技能培訓， 並將繼續充實數位技能培訓的課程；未來期與更多公私機構合作， 透過加強和再培訓員工的數位技能，提升台灣整體競爭力。

面對雲端化時代來臨，人才培訓成為企業經營之關鍵議題。 為協助客戶因應雲端轉型衝擊， 中華電信透過AWS雲拓計劃強化員工的雲端技能， 備齊雲端服務專業能力， 同時創新組織企業學習文化與改造營運流程， 從辦公軟體到核心系統都積極擁抱雲端技術，以新世代IT技術佈局 入雲效益，持續推動數位轉型。 同時更運用具彈性與效率的混合雲模式，在未來雲端市場的競爭下， 穩步邁進維持技術優勢。