Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

中華電信與AWS攜手推廣雲端技能培訓　加速企業雲端轉型迎接數位時代

By 台灣英文新聞
2023/04/27 17:21
中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(左)與AWS台灣暨香港總經理王定愷(右)活動現場。（照片來源：中華電信提供）

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽(左)與AWS台灣暨香港總經理王定愷(右)活動現場。（照片來源：中華電信提供）

中華電信於今（27）日與Amazon Web Services（AWS）舉辦「台灣數位化技能研究媒體發佈會」，共同探討、推廣雲端技能培訓，為中華電信與企業造就數位科技人才，創新學習文化，堅實專業基礎，促進數位轉型以迎接AI數位時代的來臨。

為實踐中華電信數位轉型，並滿足企業用戶實現雲端化佈局，自2019年起，即積極與AWS展開緊密合作，於2022年正式成為AWS在台灣的官方培訓合作夥伴，已有超過200名員工取得AWS專業證照。有感於企業用戶對雲端服務的強勁需求，以及中華電信組織轉型所面臨人才培育及營運流程轉換的挑戰，中華電信資訊技術分公司今(27)日宣布2023年投入AWS雲拓計劃（Skills Guild），進行企業內部全面性的雲端數位技能熟練度提升，目標2年內達到資訊技術分公司各單位約500名員工完成AWS雲端技能的培訓，使「雲端化」成為各部門、不同職能員工的共同語言，提升經營效率與服務品質未來也將逐步把培訓範圍擴大至中華電信其他工、業務單位。

中華電信資訊分公司林昭陽總經理表示，中華電信一直致力於尖端資訊技術之人才培育，著眼於打造專業的雲端服務團隊，為企業規劃最適合的雲端解決方案，提升中華電信與企業用戶的經營韌性。與AWS的合作，讓中華電信取得業界最頂尖的雲端技能，進一步提升專業能力，同時透過AWS雲拓計劃，創新中華電信的組織學習文化與營運流程，攜手打造的堅實專業基礎，為中華電信帶來更具領導性的品牌價值。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，隨著數位經濟成為全球經濟發展的重要驅動力，企業數位轉型已是勢在必行，相關人才的孕育與培訓也是企業轉型重中之重。AWS致力培育台灣的數位人才，已為台灣超過十萬名人士提供雲端技能培訓，並將繼續充實數位技能培訓的課程；未來期與更多公私機構合作，透過加強和再培訓員工的數位技能，提升台灣整體競爭力。

面對雲端化時代來臨，人才培訓成為企業經營之關鍵議題。為協助客戶因應雲端轉型衝擊，中華電信透過AWS雲拓計劃強化員工的雲端技能，備齊雲端服務專業能力，同時創新組織企業學習文化與改造營運流程，從辦公軟體到核心系統都積極擁抱雲端技術，以新世代IT技術佈局入雲效益，持續推動數位轉型。同時更運用具彈性與效率的混合雲模式，在未來雲端市場的競爭下，穩步邁進維持技術優勢。

更新時間 : 2023-04-27 20:39 GMT+08:00

最受歡迎

美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃