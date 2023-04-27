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嘉義福安王爺慈善會結合聖母信眾會等　連續3年幫助新北市弱勢投保微型保險

By 台灣英文新聞
2023/04/27 17:14
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

愛心無分畛域！位於嘉義市的福安王爺慈善會27日上午，結合新北市地藏庵湄洲天上二聖母台北聖母信眾會和富邦人壽等保險公司，捐贈710萬2千元保費，將為新北市中低收入戶等4類弱勢民眾共3萬8千人投保微型保險，如若發生意外身故，最高理賠30萬元。這已是福安王爺慈善會第3年響應新北市好日子愛心大平台，市府副秘書長張其強代表侯友宜表示感謝。

居間穿針引線的福安王爺慈善會暨嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程表示，該會從2015年起，首次為嘉義縣東石鄉、朴子市等弱勢民眾投保微型保險，翌年起逐年擴展至全嘉義縣市、南投、澎湖、高雄和新北，迄今已有1萬6千多人的家屬受益。

慈善會親善大使嘉義縣議員黃嫈珺表示，侯友宜市長也是嘉義子弟，福安王爺慈善會響應侯市長的愛心大平台，希望一起幫助弱勢，也希望侯市長能感受到來自家鄉的關懷。

富邦人壽保險公司協理林彥成表示，這2年各大保險公司因防疫險而造成部分虧損，但公司股東對於慈善事業仍全力支持，像該公司去年贊助慈善會202萬元，今年加碼到500萬元。其他像泰安、明台、華南等保險公司也都共襄盛舉。

社會局副局長許秀能表示，新北市2021年、2022年只針對15歲以上65歲以下，所有的中低收入戶納入微型保險，總共投入了521萬資源，嘉惠3萬2,866人。今年感謝慈善會、信眾會和各大保險公司加碼，因此將受益對象擴增到特殊境遇家庭、社工開案服務家庭、領有生活補助的中度身心障礙者及中低收入戶等4類人口，讓弱勢民眾面對變故時多一座靠山。

社會救助科長石玉麗說，有位住在新店的林家納保，因家庭因素，林父不知有位兒子，直到2021年7月才從親戚口中得知，雙方繼而相認，但就在2022年7月，甫滿19歲的兒子騎腳踏車，為了閃躲對向來車，不慎滾落河堤而往生，幸好有微型保險理賠金的挹注，稍解家庭經濟壓力。

副秘書長張其強表示，侯市長施政一再強調不能遺忘任何一個人，尤其是對弱勢的照顧，新北市雖然有公務預算編列市民意外救助，對於意外身故的市民提供15萬元至50萬元的救助，但對於弱勢民眾來說，買保險是項奢侈，非常感謝福安王爺慈善會、地藏庵聖母信眾會及各大保險公司的善舉，對弱勢民眾多了份保障。

更新時間 : 2023-04-27 20:39 GMT+08:00

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