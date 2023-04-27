台灣義美三訪求才 菲律賓達沃市長：感謝機會支持地區經濟成長

(台灣英文新聞 / 張雅鈞 菲律賓達沃市 採訪報導）台灣義美食品公司今 （2023）年重啟菲律賓直聘項目，第二站設點南方港都達沃市。菲國移工相關單位指出，政府有完善的配套措施，協助海外移工職前增能，也設置了重返社會計劃協助回流的移工重返社會建立連結。

達沃市（Davao）今（27日）早豔陽高照，踴躍前來應徵義美工作的申請者，不到7點就已在直聘場地所在的購物中心外等候，會場寬敞有序，更有K-9緝毒犬現身維安。在菲律賓移工部 （Department of Migrant Workers, DMW）15人團隊協助下，申請者在引導下快速完成報到程序。

義美三訪達沃招聘會現場（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）



應徵者排隊等待接受測驗（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

達沃市議員米力塔（Bonz Andre Militar）也特意前來為應試者信心喊話，並為正在日本訪問的達沃市長塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）傳遞訊息。

塞巴斯蒂安在信中特別感謝義美團隊選擇達沃設點，提供當地人民與社區機會來支持該地的經濟成長。他還表示很開心看到，許多在地人才通過這個平台媒合雇主，要應聘者將之作為完成目標的基石。他也向落選求職者喊話，每一次的落選都是學習與成長的機遇，每一個成就都是慶祝的機會。

義美直聘團與達沃市議員米力塔（中）、移工部地區辦公室11區處長利搏拉多-特立尼達（右）合影。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

達沃位於菲律賓南方民答那峨島的東部，吸引許多不便前往首都馬尼拉 （Ｍanila）的中部及南部申請者前來面試，包括民答那峨島北部的卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）、西部的可塔巴托市（Cotabato City）以及三寶顏市（Zamboanga City），甚至還有人海陸兼程自中維薩亞斯區的宿霧（Cebu）趕來。

其中一名求職者加洛薩（Cristine Gallosa），大學主修會計，在家鄉西米薩米斯省首府卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）有3年工作經驗，第一份工作是本地連鎖餐飲業的小組長，月薪為1萬2000披索（peso），後來成為連鎖超市的小主管，薪水上升到1萬7000披索。儘管高於當地平均月薪的1萬4000披索，但海外工作的報酬遠不止如此。

完成面試的加洛薩（Cristine Gallosa）對未來充滿信心（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

今年23歲的加洛薩是家中老大，為了還在就讀大學及高中的兩個弟妹，從未前往海外工作的她，透過菲律賓移工部 （Department of Migrant Workers）網站公佈的直聘訊息，選中條件吸引人的台灣義美公司，並耗費8小時車程，在直聘會前一天 （26日）抵搭達沃，為自己與家庭掙一個前程。

菲國相關單位相當重視海外菲律賓工人（OFW）權益及相關事務，達沃市公共就業服務辦公室 (Public Employment Service Office, PESO）員工桑切斯（Camille Bianca Enero Sanchez）指出，移工部所認證的國內外合法企業之招聘資訊，PESO會透過臉書推廣，將近八九成申請者都透過該管道找工作，相當便利。

移工部地區辦公室（DMW Regional Office）11區處長利搏拉多-特立尼達 (Angela Lebrado- Trimida)指出，在地勞工前往其他區域甚至海外是需要接受的現象，如何協助偏遠地區勞工獲得更多面試會是當前及未來挑戰。

當被問及菲國移工經過長期在外工作，可能面臨技能單一、與當地連結薄弱的情形，利搏拉多-特立尼達指出，相關單位除了開設職前訓練幫助移工增加競爭力，也設置了重返社會計劃（The Reintegration Program）協助回流的勞工能成功地返回菲律賓，包括技能訓練、協助開業或媒合職缺等。盼能最大程度支持勞工所需。