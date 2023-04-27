台灣首現大角星「XBB.1.16」本土個案 上週中重症數略升

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）雖然全球新冠肺炎疫情趨緩，但病毒株仍不斷演變，Omicron變異株「XBB.1.16」，又稱作「大角星」今年初被首次發現後，短時間內席捲多國，並造成印度確診數暴增，指揮中心發言人羅一鈞今（27）日證實，國內上週驗出2例XBB.1.16變異株本土個案。

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指揮中心指出，上週新增檢出151例Omicron亞型變異株，其中107例本土個案分別為67例BA.2.75、26例XBB (含18例XBB.1.5、6例XBB.1.9、2例XBB.1.16)、8例BQ.1、6例BA.5。

另44例境外移入分別為37例XBB (含23例XBB.1.5、5例XBB.1.9、6例XBB.1.16)、4例BA.2.75、3例BQ.1。

羅一鈞說，台灣本土個案首次驗出2例新變異株Arcturus「大角星」，個案均有慢性病史，但都不屬於重症病例。

其中1名是北部70多歲女性，本身有高血壓、癌症病史，3月30日開始咳嗽，隔天出現疑似肺炎症狀，就醫安排住院，期間曾使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療；另1名個案是80多歲女性，本身有慢性肺病，屬於輕症個案。

羅一鈞說，初步資料及世界衛生組織（WHO）分析顯示，新變異株Arcturus「大角星」傳播力增加，但沒有造成重症、住院比例增加，風險等級沒有調整，但仍須要關注現有Omicron變異株趨勢變化，仍持續監測。

此外，自3月20日新制實施後，上週( 4/21-4/27)每日平均新增99例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週( 4/14-4/20)之每日平均新增93例略升，死亡數則較再前一週持平。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。