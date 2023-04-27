【星宇首航洛杉磯】張國煒: 機場建設很重要•台灣不如新加坡「除了台積電還有什麼？」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）星宇航空從開航以來擁有不少粉絲，但近期陸續有負評及黑粉出現。星宇航空董事長張國煒洛杉磯時間26日說，他就是做他該做的事情，且疫情後旅客大增，客服及空服等人力都需要時間。

星宇航空26日首航洛杉磯，並由董事長張國煒親自駕機，這也是星宇航空首條美國航線，近300名旅客搭乘。

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星宇航空開航至今累積不少忠實粉絲，但近期隨著航班增加，也陸續出現負評，甚至有黑粉出現。張國煒表示，他就是做他該做的事情，有問題就有挑戰，認為星宇航空不好他不好也都欣然接受，成立星宇航空也不是為了那些粉絲。

張國煒指出，成立一家新的航空公司，對他來說壓力很大，很多東西不是隨時隨地就有，像是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封之後，多了很多旅客，讓他壓力就很大，因為星宇航空不像長榮航空或中華航空，可以馬上把空服員找回來，星宇航空必須找新人，訓練上也需要時間。

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張國煒坦言，目前客服跟空服員的問題是率先要解決的，且「各家都一樣」。張國煒說，這不是單一航空公司的問題，但需要時間努力處理這個問題，若不是旅客問題，退票星宇航空就不收手續費。

另外，張國煒指出，未來第3航廈落成後，星宇航空有機會進駐。張國煒指出，在台灣一個聯盟一個航廈是不成立的，台灣的航廈不像國外是BOT，且在台灣航空聯盟發展也不平均，怎麼可能有辦法做得到。

張國煒表示，機場的基礎建設還是很重要，像是新加坡的樟宜機場已經蓋到第5航廈，台灣卻還在蓋第3航廈，主因就是政府沒有重視，認為是業者圖利，但這是錯的。

星宇航空26日首航美國洛杉磯，星宇航空董事長張國煒透露，下一個美國航點將是年底的舊金山。中央社

中央社引述張國煒說，國家要發展觀光業就是要機場，但這不是業者的問題，是要看政府推動觀光政策是什麼，各國都在發展觀光，台灣沒有優惠，也比不過東南亞國家，除了台積電還有什麼，甚至講難聽點台積電隨時都可能會走。

張國煒強調，最能做的就是觀光業，因為觀光產值很大，會帶動旅宿、餐廳及伴手禮、工藝品等產業。

星宇航空26日首航洛杉磯航線，中央社引述星宇航空董事長張國煒在洛杉磯指出，期待載客率可以落在平均7到8成，並且可以在6個月內將洛杉磯航線培養起來。

洛杉磯航線是星宇航空的首條美國航線，張國煒期待載客率可以落在平均7到8成，但根據過去在長榮經驗，一條線至少要養6個月，星宇航空的聲量不錯，對旅客來說已經有熟悉度，希望可以縮短時間。

張國煒向媒體表示，接下來星宇航空就會按照時間表擴展北美航線，但也要回頭看一下空服員及客服的部分，且他的標準是「客人滿意才達到標準，不滿意就是沒達到」，會努力在旅客不給時間，但空服員需要時間這兩方面尋找平衡點。

張國煒認為，星宇航空不輸給華航及長榮航空，過去疫情期間旅客少可以做得很好，但現在旅客很多，對機組員來說壓力也很大，像是星宇航空特調一趟就要60、70杯，「又不能取消，因為做出口碑。」

張國煒指出，沒有要把其他兩家國籍航空公司踩在腳下，他們有自己的市場，星宇航空也有，希望可以共同擴大台灣市場，讓國際對台灣航空業有溫馨的感覺，「過去也找他們合作，但是他們不要」，導致只能自己來投資，「我也有痛苦的地方」。

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張國煒說，一家航空公司剛成立不需要搞這麼多東西，過去長榮航空剛成立時可以一步到位，是因為背後有海運撐著，但他沒有，「我只有遺產還不見得拿得到」，但他自認自己已經很厲害了，發展速度已經比長榮航空當初還要快。

另外，針對東南亞各點航線，張國煒表示，很多不是因為沒有時間帶，而是時間不理想，評估結果對旅客來說不實用，所以決定不飛，後來經過爭取，把時間帶往前移，現在還不是他心中最理想的時間帶。

星宇航空26日首航洛杉磯後，持續布局北美航點。張國煒說，年底開航舊金山之後，預計明年年中飛西雅圖，最快114年將開航紐約。

星宇航空26日首航洛杉磯，除了在台灣起飛前舉辦首航儀式外，星宇航空在洛杉磯也邀請洛杉磯機場公司執行長Justin Erbacci、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、道奇隊全球夥伴關係資深副總裁Corey Norki、道奇球隊大使Blue Crew、快艇隊首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg等人也都出席首航典禮。

星宇航空在洛杉磯的首航儀式中也正式對外宣布，首家航空合作夥伴是阿拉斯加航空（AS），雙方將攜手陸續展開各項深度合作，包括行李直掛、會員哩程累積及兌換等，提供雙方旅客及會員，往返北美內陸或亞洲主要城市優質便捷的飛行服務。

張國煒會前受訪表示，星宇航空未來在北美的航點將會很多，當初訂了18架A350飛機，大概會有9成以上都會放在美國航線。

星宇航空預計今年底將開航舊金山航線，張國煒指出，預計明年年中就開航西雅圖，再來是美國中部，預計最快114年將會開航紐約，但紐約的航程較長，要等A350-1000進來後才有辦法飛。

北美航線的另一個熱門航點加拿大的溫哥華部分，張國煒表示，當然也有考慮，但溫哥華還要談航權，所以要花一點時間，這部分要等主管機關單位談航權才有機會。

除了北美航點外，星宇航空也積極布局東南亞航點，張國煒指出，上週已經拿到印尼的飛航許可，現在在做航線籌設，但若是時間帶不理想，就會再往後延。

星宇航空攜手NBA快艇隊(Clippers) 及MLB道奇隊(Dodgers) 推出球隊主題備品，台北-洛杉磯航段於今年6月起為快艇隊備品，洛杉磯-台北航段則於今年6月至10月底賽季結束止為道奇隊備品，11月起至明年6月底則以快艇隊備品接棒。

(上圖與下圖, 星宇航空臉書)

首航儀式現場展出的主題備品包含從Check-in起可獲得的聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，到機上的紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等。

針對前長榮總裁張榮發遺產爭議，法院判決星宇航空董事長張國煒勝訴，張國煒26日在洛杉磯說，沒有什麼看法，就讓法律來澄清，「大都是一家人」，就讓律師跟法官去處理就好。

張國煒起飛前接受媒體訪問時表示，對於法院判決没有什麼特別看法，「我父親過世到現在都己經7年了」，就讓法律來澄清這個東西，他沒有太大意見，因為畢竟「大家都是一家人」，基本上就讓律師跟法官去處理就好。

由於飛往洛杉磯航班的機上餐點使用長榮空廚，媒體追問是否代表雙方和解？張國煒則回應，這是商業行為，也有兄弟情誼。

圖/星宇航空

至於是否要再增資星宇航空，張國煒指出，這次他不能再增資 ，因為星宇航空有計畫要上市，根據規定他本身股份不能超過70%，所以會有些調整。

張國煒強調，包含維修廠、模擬機等都是在投資項目當中，沒有什麼錢坑不錢坑的。

由於飛往洛杉磯是星宇航空的首條美國航線，張國煒表示，北美是星宇航空很重視的航線，從現在開始6到8個月就會擴點，下一個就是美國舊金山，這也是星宇航空成立時很重要的一部分。

【星宇首航洛杉磯】張國煒: 機場建設很重要•台灣不如新加坡「除了台積電還有什麼？」

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