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台中LaLaport購物中心「北館」試營運　預定5月16日剪綵開幕

➤台中第三警分局稱，4月27日至5月1日試營運初期，以及5、6月例假日期間，每天都將出動6名員警、18名義交，加強路口淨空、取締違規車輛及攤販。➤全館預計5月16日剪綵開幕，總計將有300家專櫃進駐，並有多家日式餐飲進駐。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 17:56
台中三井LaLaport大型購物中心「北館」27日展開試營運，吸引許多民眾前往嘗鮮。中央社

台中三井LaLaport大型購物中心「北館」27日展開試營運，吸引許多民眾前往嘗鮮。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）位於台中的三井LaLaport大型購物中心，其中南館今年1月試營運後，北館今天(4/27) 也展開試營運，預期將湧入大批人潮車潮，警方規劃交通疏導措施，呼籲民眾可多搭乘大眾交通工具前往。

台中LaLaport購物中心「北館」試營運　預定5月16日剪綵開幕

圖/中央社

三井台中LaLaport大型購物中心分為「北館」與「南館」二棟建築，其中南館於今年1月17日試營運，北館今天起試營運，全館預計5月16日剪綵開幕，總計將有300家專櫃進駐，並有多家日式餐飲(下圖, 中央社) 進駐。

台中LaLaport購物中心「北館」試營運　預定5月16日剪綵開幕

北館今天舉辦媒體內覽會，三中東區啦啦寶都公司董事總經理川邊直樹會中表示，台中LaLaport是三井在台灣的第一個LaLaport，未來還會有2座，其中台北南港將於2024年開幕，另一個規劃在高雄鳳山，未來也會陸續開業。

川邊直樹說，南館試營運以來，顧客蜂擁而至超過預期，三井公司在日本有outlet與LaLaport，都累積很多經驗會應用在台灣，帶給台灣消費者跟日本一樣的服務。

因南館試營運時適逢春節連續假期，且每逢假日皆湧入大批人潮車潮，因應北館試營運，轄區台中市政府警察局第三分局也規劃相關交通疏導措施。

中央社引述台中第三警分局稱，4月27日至5月1日試營運初期，以及5、6月例假日期間，每天都將出動6名員警、18名義交，加強路口淨空、取締違規車輛及攤販，並協調交通局及交通警察大隊派遣拖吊車加強拖吊違規車輛。

警方指出，LaLaport鄰近台中火車站，民眾可多搭乘大眾交通工具，再轉乘免費接駁車或是以步行方式前往，呼籲民眾切勿違規停車。

台中LaLaport購物中心「北館」試營運　預定5月16日剪綵開幕

位於台中的三井LaLaport大型購物中心，其中南館1月試營運後，北館27日也展開試營運，警方規劃交通疏導措施。（警方提供）中央社
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