2023國際茶業研討會線上實體雙軌並進　茶改場推全新臺灣茶風味輪

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會茶業改良場今(27)日表示，今（2023）年適逢建場120周年，特於臺灣客家茶文化館舉辦實體與線上「2023國際茶業研討會」為二個甲子場慶系列活動拉開序幕，吸引來自國內外各地的茶人共計約500人次共襄盛舉，同時邀集國內外茶葉專家齊聚「臺灣特色茶風味輪2.0工作坊」。

茶改場場長蘇宗振表示，在氣候變遷及後疫情時代，首要面對消費模式大幅地轉變，國際間農產品的行銷需以新思維突破困境，尤其是傳統茶葉的推廣模式固然無需全盤推翻，但創新與年輕化的行銷方案必須立即而生，兩者並行、相輔相成，方能繼往開來，猶如今年即將邁向120周年的茶業改良場，在傳統與創新並行之下試圖走出兼容並蓄的臺灣茶產業精神。

蘇宗振還說，這次透過2023國際茶業研討會-風味輪2.0工作坊的協作，該場將推出風味輪2.0版，新版風味輪在原版的基礎上納入了產業界人士和消費者的反饋，將6大茶類風味輪萃取融合為一，聚焦於各特色茶類主要且常見的特徵風味，而藉由圖形的排列及聞香瓶的製作，消費者可以一次性了解臺灣各茶類的主要風味特徵為何。此外，該場也整併與更新用於描述香氣的詞彙，使不同專業水平的人們更容易使用和理解風味輪，幫助使用者更好地描述和傳達他們所體驗到的風味。

農委會副主委陳添壽致詞時說，隨著後疫情時代來臨及國人對食安議題的重視，健康與安全成為多數人在談論飲食所著重的議題，在追求高營養價值的同時，也要讓消費者買得安心、安全，是未來糧食乃至茶產業所應主張的重要訴求。其中，借鏡Mazerolle以歐洲茶產業為主軸，探究茶產業以當地創建環保的模式下，使用在地資材覆蓋抑制雜草，並且不使用農藥，在歐洲這片大陸上落地生根。視角回到國內，中興大學柳婉郁教授則進一步以淨零減碳的角度探究國內的茶產業在現有的資源下，以精準施肥、善用混油動力機具、在地產銷等多種方向來突破並開創臺灣茶產業的永續未來。

茶改場表示，「2023國際茶業研討會」以「永續循環」、「健康安全」及「突破疫情的國際茶葉行銷」為三大主軸，邀請國際間產官學的專家學者分享並交流茶產業的新知，包含歐洲植茶協會創會理事長Mazerolle、日本農業及食品產業技術綜合研究機構（National Agriculture and Food Research Organization, NARO）首席研究員野村幸子、美國奧瑞岡大學風味行銷專家Ann Colonna及法國農產品加值協會(Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles, AVPA)領導品評員Jeremy Tamen等專家，以全球的觀點切入，期能帶給與會嘉賓對臺灣茶業推廣有更寬廣的思維。

茶改場補充說明，野村博士於研討會中濃縮過去至今的研發成果，包含茶葉成分對腦神經保護、心血管疾病防護及免疫調節等功效，而臺灣茶與日本綠茶的茶多酚成分並駕齊驅，有過之無不及。中央大學高永旭教授更以臺灣茶為出發點，針對當今最為熱議的主題－抗病毒與抑制肥胖進行功效性的闡述。除了身體的健康，心靈的健康亦為當今世代逐漸重視的議題，臺灣大學張育森教授提出了飲茶與心靈療癒的效益，讓與會者得以從身、心靈的角度完整體會臺茶之美。

此外，在突破疫情的國際行銷議題下，美國奧瑞岡大學風味行銷專家Ann Colonna將以西方消費者的視角帶來更多回饋，期能讓與會的國內業者或生產者有更明確的方向與想法；同時並邀請到國際大廠-立頓茶業與法國農產品加值協會(AVPA)為與會者帶來更多行銷國際應具備的全球性觀點。海報發表部分則包含了COVID-19疫情對茶產業衝擊的研究、東方美人茶產地鑑別方法開發與比賽茶分級指標建立、茶廢棄物循環利用塑木材開發等豐富議題。

這次研討會成功整合自生產端的永續概念、到茶與健康的保健觀念，乃至行銷全球之策略，用更寬廣與更深刻的角度認識、感受與體會臺灣茶，期能藉由國際研討會與風味輪工作坊提升臺灣茶於全球的能見度，並經由務實的國際交流帶動臺灣茶的國際的合作關係與話語權，進而激發全球茶人能有更多創新的想法與思維。另這次研討會於臺灣客家茶文化館辦理，更結合了各國茶文化導覽與《茶金》特展，讓與會者能藉由更多面向瞭解臺灣茶。

與會貴賓及講者合照，陳添壽副主委 (前排右四)、蘇宗振場 長 (前排右三)、蘇登照副組長 (前排右二)、桃改場郭坤峯場長 (前排 左三)、陳右人教授 (前排右一)。(照片由茶業改良場提供)

臺灣特色茶風味輪2.0工作坊邀集專家一同參與。(照片來源：茶業改良場提供)