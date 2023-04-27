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【4/27指揮中心最終場記者會】台灣防疫回歸常態化 5/1起取消疫苗接種、隔離假

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 15:27
嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心27日舉辦終場記者會，指揮官王必勝（右4）、前指揮官陳時中（左4）、衛福部長薛瑞元（中）、社區防疫組...

疫情指揮中心防疫團隊感謝全民支持

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心27日舉辦終場記者會，指揮官王必勝（右4）、前指揮官陳時中（左4）、衛福部長薛瑞元（中）、社區防疫組... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）隨著嚴重特殊傳染性肺炎將自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心今(27)日舉行終場記者會，並宣布5月1日起指揮中心將同步解編，防疫回歸常態化。

【4/27指揮中心最終場記者會】台灣防疫回歸常態化 5/1起取消疫苗接種、隔離假

指揮中心自2020年1月20日成立以來至今，總計 1194天，總共舉行960場直播記者會，上線觀看人數最高為2021年5月24日，破15萬人，共發布2199則新聞稿。每天下午2時準時收看疫情記者會、出門口罩不離身、進入店家掃簡訊實聯制、隨身攜帶酒精噴瓶等，這些都曾成為大家共同的習慣和回憶。

在疫情高峰期間，最多曾有22萬人同時隔離中，歷經3波本土疫情，全台1023萬人通報確診、1萬9000多人死亡，隔離檢疫天數從14+7減到0+N天。隨著防疫回歸常態化，COVID-19自5月1日起防疫降階，今天舉行終場記者會，宣告任務告一段落。

指揮中心表示，過去為了強化民眾接種疫苗意願，依據災害防救法，規定受僱者接種疫苗後若有不適，自接種之日起至接種次日24時止，可以持憑疫苗接種紀錄卡請「疫苗接種假」，雇主不得有相關不利處分。

但隨著解編降級，防疫朝向常態化，「疫苗接種假」已完成階段性任務，爾後如因接種疫苗有請假的需要，將回歸一般性規定辦理，與流感疫苗接種相同。公務人員之「疫苗接種假」亦同步自5月1日起停止適用。

指揮中心說明，2021年間，無症狀或輕症確診者出院後仍應居家隔離，該期間得請「防疫隔離假」之規定，因現已無相關隔離措施，一併停止適用。

【4/27指揮中心最終場記者會】台灣防疫回歸常態化 5/1起取消疫苗接種、隔離假

另外，5月1日起調整住宿式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施，取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施，以有症狀時進行快篩；惟一般護理之家及老人福利機構的服務對象仍維持快篩頻率為每週一次，未滿2歲免篩，定期篩檢措施至今年5月31日止。

指揮中心說明，隨著防疫回歸常態化，未來COVID-19疫情相關訊息，將納入疾病管制署每週二之例行記者會說明，民眾仍可透過疾管署官方網站、「1922防疫達人」臉書、疾管家、社交距離APP及1922防疫專線等管道了解相關防疫資訊。

【4/27指揮中心最終場記者會】台灣防疫回歸常態化 5/1起取消疫苗接種、隔離假
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