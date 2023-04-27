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XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 12:19
Omicron亞型變異株XBB.1.16「大角星」（Arcturus）近期在國際間大傳播，包含美國。（圖/pixabay）

Omicron亞型變異株XBB.1.16「大角星」（Arcturus）近期在國際間大傳播，包含美國。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）Omicron亞型變異株XBB.1.16「大角星」（Arcturus）近期在國際間大傳播，包含美國，自1月初首次被發現後，目前為止，大多數的病例都集中在印度，但根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，近幾週XBB.1.16的病例數呈上升階段。

Omicron變種株XBB.1.16已在美國、英國、新加坡、馬來西亞等29國現蹤，並在泰國出現首例死亡個案，世界衛生組織（WHO）在3月22日將Omicron變種株XBB.1.16列為「監測中的變種」。

華盛頓大學（University of Washington）全球衛生系Ali Mokdad教授表示，現在要斷言XBB.1.16的威脅性仍言之過早，到目前為止，未造成嚴重病症或住院人數增加，因此民眾無須太過恐慌。

XBB.1.16 更具傳播力嗎？Mokdad說，XBB.1.16在美國的確診數持續增加，相信不久之後將成為主流病毒株，而其傳播力較強是由於其具有免疫逃脫的能力。

加州大學舊金山分校傳染病學Peter Chin-Hong教授說，除了傳播能力增加外，到目前為止，XBB.1.16與XBB.1.5並沒有太大區別。

XBB.1.16 的症狀與早前變種有何不同？世衛組織突發衛生事件計劃執行主任Mike Ryan表示，即便XBB.1.16變異株傳播力較強，但目前未見其可引起大量重症及死亡個案；另外，根據最近臨床資料顯示，有許多患者出現結膜炎或眼睛發炎、紅癢的症狀，早在2020年5月時，美國眼科醫師學會就指出，輕度結膜炎也可能是新冠肺炎的症狀之一。
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更新時間 : 2023-04-27 16:44 GMT+08:00

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