Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

【傳5/17或5/20】國民黨何時提名總統人選？朱立倫：5月完成所有作業

朱立倫說，國民黨8年前總統提名是6月中旬、4年前拖到7月20日，這都太晚，預計這次會在5月完成所有作業。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 14:50
新北市長侯友宜（備詢台上）26日到市議會施政報告及備詢，民進黨議員群起炮轟，引發藍綠推擠拉扯，場面一度混亂。中央社

新北市長侯友宜（備詢台上）26日到市議會施政報告及備詢，民進黨議員群起炮轟，引發藍綠推擠拉扯，場面一度混亂。中央社

更新時間: 2023-04-27 15:53

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨將採徵召方式決定總統人選，黨主席朱立倫今天(27日)表示，主要候選人都準備好了，會在合適的時間，進行提名；國民黨8年前總統提名是6月中旬、4年前拖到7月20日，這都太晚，預計這次會在5月完成所有作業。

國民黨雖然尚未決定總統人選，到現在傳出將在5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。朱立倫今天受訪時表示，今年所有的作業比過去幾屆來得早，努力地達到整合、團結。目前黨內整合已完成，大家有共同目標與意見，現在進入泛藍、非綠團結的階段，但不能拖延，相關作業一定會比過去早完成。

朱立倫說，主要候選人也都準備好了，會在適度的時間，進行提名；前總統馬英九當時是在5月20日提名，8年前是在6月中旬、4年前則拖到7月20日，這都太晚，因此這次大概會在5月完成所有作業。

媒體追問，5月17日是否就是好的時間點，朱立倫未正面回答，只強調適當時間就會公布。

由於黨內也有不少人支持前鴻海創辦人郭台銘，是否擔心出現分裂狀況，朱立倫則說，國民黨一定會推出最強、最好的候選人，但單靠國民黨的力量不夠，要團結所有泛藍與非綠的朋友，過程中每一位都是自己人，大家要用面對自己人的態度，多說好話，以正面態度團結大家，在過幾週後大家都是一個團隊，不論是侯友宜、郭台銘或民眾黨主席柯文哲，都是最強戰隊。

國民黨立委陳玉珍表示因過去的四大公投對侯友宜失望，朱立倫對此指出，不要對自己人有負面批評，也不要忘了國民黨的對手是民進黨，大家應該多團結朋友，少製造敵人。

談到新北市議會國民黨團變更議程，遭到質疑，朱立倫說，侯友宜面對議會、尊重議會的決定，而且議會對於議事日程原本就有權力調整，只要尊重議會，該施政報告就施政報告，該去總質詢就去總質詢。

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統，而新北市長侯友宜也是呼聲高的人選。郭台銘今天（27日) 表示，他和侯友宜是兄弟登山，在各自領域中提出台灣願景，不管誰勝出，都會全力團結。

國民黨總統提名人選何時推出，外界矚目。郭台銘今天到東海大學茂榜廳演講，會前他接受媒體訪問有關傳出國民黨將徵召侯友宜，是否有被吃豆腐的感覺，及侯友宜若被徵召是否有落跑嫌疑。

郭台銘表示，他和侯友宜是兄弟登山，大家在這段時間內，都會公平競爭，在各自的領域中，提出對台灣願景看法。最後的共識在國民黨主席朱立倫的帶領下，不管是誰勝出，都會盡全力團結，全力支持勝出的人，贏得2024總統大選。

【傳5/17或5/20】國民黨何時提名總統人選？朱立倫：5月完成所有作業

鴻海創辦人郭台銘（前右2）27日上午到東海大學演講，分享如何用科技和世界做朋友。中央社

郭台銘以「用科技和世界做朋友」為演講題目，他說，很多人說低薪，工作一成不變就拿低薪，如果可以掌握未來科技發展趨勢，就能擺脫低薪不怕被淘汰，要學新的知識，學習下一代的科技。年輕人是國家的未來、社會的未來，沒有年輕人，台灣就沒有未來，他要多花點時間跟年輕人在一起。

他說，台灣要走向怎樣的未來，是要變成亞洲彈藥庫還是科技島，韓國總統訪美，去投資但不買武器。他建議，可以去看看舊金山未來的科技，也可以帶很多中小企業去。

郭台銘指出，如果去美國投資，把台灣的產業帶出去，投資一個產業鏈，跟美國當地的市場行銷渠道直接交貨，重做台灣的供應鏈，韓國能這樣做，台灣為何不行。

另一方面，中央社27日引述國民黨團總召曾銘宗指出，他預估徵召時間大概是5月20日左右，但還沒有完全確定。目前民進黨已確定人選，相信黨中央有考慮到這一點。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體聯訪時表示，目前民調最高是新北市長侯友宜，而過去國民黨提名時間也大多落在5月20日。目前民進黨總統人選已確定是兼任民進黨主席的副總統賴清德，他相信黨中央也有考慮到這一點。

對於國民黨立委陳玉珍(下圖紅外套者) 日前宴請12名國民黨立委與爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘吃飯，曾銘宗表示，郭台銘是中華民國非常成功的企業家，黨團成員應陳玉珍邀請去跟郭台銘吃飯很正常。

【傳5/17或5/20】國民黨何時提名總統人選？朱立倫：5月完成所有作業

【傳5/17或5/20】國民黨何時提名總統人選？朱立倫：5月完成所有作業

積極爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘25日與部分國民黨立委餐敘，他在會後受訪時說，大家都提醒要團結，這他謹記在心。中央社記
國民黨
提名
總統人選
朱立倫
郭台銘
侯友宜
柯文哲

相關新聞

美國白宮前國安顧問波頓26日抵台灣訪問　將與蔡總統共同出席FAPA晚會　
美國白宮前國安顧問波頓26日抵台灣訪問　將與蔡總統共同出席FAPA晚會　
2023/04/25 20:21
北台8縣市簽署「合作議題宣言」　侯友宜：北台好、台灣共好
北台8縣市簽署「合作議題宣言」　侯友宜：北台好、台灣共好
2023/04/23 15:08
台灣民眾黨主席柯文哲三訪AIT總部 稱「該見都見了」
台灣民眾黨主席柯文哲三訪AIT總部 稱「該見都見了」
2023/04/22 09:52
侯友宜訪新加坡 密會副總理 黃循財證實：我們是老朋友
侯友宜訪新加坡 密會副總理 黃循財證實：我們是老朋友
2023/04/21 20:50
台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席
台灣民眾黨主席柯文哲再度拜會AIT總部　透露有白宮國安會官員出席
2023/04/20 11:35

更新時間 : 2023-04-27 16:43 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史