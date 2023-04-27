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你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界

你花了多久才看出來？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 11:43
日本攝影大賽奪獎作品（圖／全日本寫真聯盟臉書）

日本攝影大賽奪獎作品（圖／全日本寫真聯盟臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著科技日新月異，驚人的圖片往往不乏人工斧鑿痕跡，但日本一張得獎攝影作品，可是讓人人佩服得五體投地。一張水鳥站在水中的畫面，有如立於陰陽兩界，難能可貴的是，它既非人工智慧（AI）生成，也不是P圖，而是在天時地利人和之下，攝影師拍到的珍貴瞬間。

My Modern Met 報導，「全日本寫真聯盟」（The All-Japan Association of Photographic Societies，AJAPS）去年舉辦的第39屆「日本大自然」大賽中，日本攝影師大野健一（Kenichi Ohno）在埼玉縣拍到的白鷺鷥照，獲得了特選殊榮，最近則在推特（Twitter）上被瘋傳討論。

在這張照片中，白鷺鷥站在畫面中間，左方是藍色水體，右上是黃橙色色塊，右下則是棕色水體。由於分界太過清晰，就像從中畫了一條線，怎麼看都像假的，但主辦單位已確認，這張照片的確是真實拍攝，不容爭辯。

觀者無不睜大眼睛，想從中看出個端倪，百思不得其解，是在什麼樣的場景環境下，才能拍出這張猶如「剪貼」的異空間，讓它從5,600張作品中脫穎而出。

「帶來視覺衝擊的奇怪照片」，評審說道。根據評審，有趣的是，人們無法立刻說出這圖片的道理，原來是無風的環境造就了這個瞬間，這顯示一張照片中，只要有分毫改變，就能創造巨大差異。「人工物事的侵入，往往不利於自然風景攝影，但在此例中，卻扮演了極佳角色。」

謎底揭曉，圖片的右上方是一堵米色的牆，下方是牆在水中的倒影，由於攝影師站的角度，成就了一隻鳥、三個色塊的奇異景象。還是搔破頭看不出個所以然嗎？試看原圖，想必就能恍然大悟。

這張作品也證明了，無須Photoshop，也能創造出一張奇幻照－只要有一名眼光犀利、技巧高超的攝影師。

你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界

你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界
日本攝影大賽奪獎作品（上）/ 原圖（下）（圖／全日本寫真聯盟臉書）
攝影
日本
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更新時間 : 2023-04-27 12:10 GMT+08:00

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