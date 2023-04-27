根本真人版王子！劍橋學霸領銜《小美人魚》電影版　首位亞裔金球影后菸酒嗓配音超萌海鷗

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《小美人魚》 真人版電影改編迪士尼 1989 年經典動畫，今日公布亮點角色海報。

川頓國王



西班牙國寶級男星，也是西班牙首位奧斯卡金像獎得主Javier Bardem演出川頓國王，他曾演出《007：空降危機》、《享受吧！一個人的旅行》等，與妻子Penelope Cruz是全世界唯一一對均獲得過奧斯卡最佳配角獎的夫妻。

亞力克王子

Jonah Hauer-King演出帥氣王子，擁有英美雙重國籍，於劍橋大學修讀神學論時開始發展演藝事業，以感人的愛狗電影《為了與你相聚》受到矚目，試鏡《 小美人魚》當天竟然剛好失聲、對應故事中的愛麗兒， 不過導演相中他的潛力、讓他在數週後恢復聲音時再度試鏡， 並且在通知他獲選時直接稱呼他「亞力克王子」， 讓他整個驚呆不敢相信、以為是惡作劇再與導演確認。

小美人魚愛麗兒

Halle Bailey曾於迪士尼2012年出品的歌舞電視電影《閃亮的青春》扮演小角色，和姊姊Chloe Bailey共組女子團體「Chloe x Halle」，時常出演迪士尼製作的電視劇和電影。

烏蘇拉

Melissa McCarthy在2011年的喜劇《伴娘我最大》以超脫序的梅根一角受到注意，之後和Jason Statham、Jude Law主演的《麻辣賤諜》獲金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角提名。此次將演出超級大反派海洋女王烏蘇拉，勢必也將加入搞笑元素，讓影迷期待。

海鷗史卡托

海鷗史卡托由美籍中韓女星奧卡菲娜Awkwafina配音，她以《別告訴她》拿下2020金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角，成為首位亞裔女性得獎者，曾演出《瞞天過海：八面玲瓏》、《尚氣與十環傳奇》、《瘋狂亞洲富豪》，獨特的菸酒嗓及自然演出深受影迷喜愛。

小比目魚

《不存在的房間》天才童星Jacob Tremblay將幫小美人魚小跟班比目魚配音，他以《不存在的房間》獲美國演員工會獎最佳男配角提名。

電影主題曲 Part of Your World

以上圖片由迪士尼影業提供