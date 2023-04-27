美國西雅圖某校區爆發克雷伯氏肺炎菌病感染 已知31人確診、4死 嚴重會引發敗血症 、腦膜炎

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）西雅圖市中心的First Hill校區爆發細菌感染事件，已知造成4死，而這種細菌對於某些抗生素已產生抗藥性，導致治療難度提高。

根據弗吉尼亞梅森醫學中心（Virginia Mason Medical Center）本週三（26日）的聲明稿，目前已知有31例患者皆感染克雷伯氏肺炎菌 (Klebsiella pneumoniae)，個案目前在各個醫療單位接受治療，包含住院病房、加護病房、手術室等。

醫院護理人員發現，從去（2022）年10月10日起，市中心校區的克雷伯氏肺炎菌病例有增加趨勢。

當地官員亦證實有31例相關菌株的感染病例，目前仍在調查感染源，而最近一例病例是在4月3日確診。

醫院說明，這4名死亡個案到院時病況相當嚴重和複雜，因此目前尚不清楚是否是因為感染而死亡。。

弗吉尼亞梅森醫學中心代理院長Sydney Bersante表示，雖然目前患者的傳播風險仍低，但自發現疫情以來，院內已加強安全措施以避免進一步傳播，包含環境採樣、加強清潔、更新基礎設備和院內感染管制等，並積極為個案提供良好治療。

此外，我們也將會與當地衛生單位共同合作，調查出此次疫情的源頭。

什麼是克雷伯氏肺炎菌？

克雷伯氏肺炎菌 (Klebsiella pneumoniae) 屬革蘭氏陰性菌，是一種伺機性感染的病原細菌，平時少量存在於健康人體的呼吸道或腸道中，對免疫力下降的病人會造成嚴重感染，可引起肺炎、敗血症 、腦膜炎、肝膿瘍、眼內炎、泌尿系統發炎，或是傷口感染等，若治療不當則死亡率極高。

Klebsiella pneumoniae是醫院內感染常見的菌種之一，且多數的分離株都為多重抗藥性的菌種，在治療上造成極大的困擾。