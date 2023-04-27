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好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 10:47
Lewis Capaldi慶祝新曲奪冠化身職業摔角選手Booker T搞笑慶功。（圖擷取自Lewis Capaldi Instagram）...

Lewis Capaldi慶祝新曲奪冠化身職業摔角選手Booker T搞笑慶功。（圖擷取自Lewis Capaldi Instagram）...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)近期爆紅的蘇格蘭男歌手Lewis Capaldi推出 Netflix 個人紀錄片及新單曲，一起來聽吧！

Capaldi特色嗓音與幽默個性圈粉無數，新發行的單曲《Wish You The Best》唱得是面對前任的糾結及心碎，釋出後拿下生涯第 5 座英國金榜單曲冠軍，他為此化身曾拿下 5 次世界冠軍摔角（WCW World Heavyweight Championship）的職業摔角選手Booker T搞笑慶功。

他在得獎感言搞笑表示，「現在請叫我Booker T，因為我是擁有英國金榜 5 支冠軍單曲的歌手。」而且模仿Booker T著名口號「5 time, 5 time...WCW Champion suckaaaaaaaa」，他特別講 5次強調「 5 座英國金榜單曲冠軍」，他感謝所有樂迷的點聽，並搞笑嗆爆敵人們，「希望你們這些小混蛋們化成灰燼、灰飛煙滅！」有歌迷搞笑留言要維多利亞的秘密找他去當性感模特兒。


《Wish You The Best》。(影/YouTube)

最新的 Netflix 紀錄片《路易斯卡柏狄：此刻的我》中，就貼身記錄了路易斯面對妥瑞氏症的過程，以及迅速成名後，也讓他有冒牌貨症候群（Imposter Syndrome，意為認為自己的成就只是一時幸運，很快就會被他人看穿是能力不足的冒牌貨）。

Elton John為此特地寫一封信鼓勵他，「你完全可以獨當一面！你的專輯紅遍全球，而這還只是你的第一張作品而已。你的創作引起無數人共鳴，同時唱功也相當完美，個性幽默又獨特，我是真心的！請你停止懷疑自己，要不然我會衝去找你。」

《Wish You The Best》全台數位平台已經上線，第二張專輯《Broken by Desire to Be Heavenly Sent》將於5 月 19 日上架。
Lewis Capaldi
Netflix
Wish You The Best
蘇格蘭
歐洲
音樂

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