美韓領袖重申台海和平不可或缺　依「華盛頓宣言」美國40年來將首度派遣核潛艦赴南韓

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國總統拜登與南韓總統尹錫悅當地時間26日舉行雙邊會談,會後發表聯合聲明指出,兩國元首重申維護台海和平穩定重要性,認為這是區域安全與繁榮不可或缺的要素,也強烈反對任何片面改變印太地區現狀的企圖。

拜登(Joe Biden)26日在白宮歡迎抵美進行國是訪問的尹錫悅。拜登在會後的聯合記者會上表示,雙方討論共同促進台海和平穩定,確保南海與其他地區的航行自由;尹錫悅則未在記者會上提及與台灣相關的議題。

聯合記者會 (NurPhoto/路透)

雙方隨後發表聯合聲明,強調兩國元首重申維護台海和平穩定的重要性,是區域安全與繁榮不可或缺的要素。兩人也強烈反對任何片面改變印太地區現狀的企圖,包括透過非法海事主張、填海島礁軍事化與脅迫活動。

尹錫悅與拜登還指出,致力於維護暢行無阻的商業、航行與飛越自由,以及對海洋的其他合法使用,包括在南海與其他地區。

談及北韓,拜登與尹錫悅呼籲北韓恢復談判,也隨時準備好向北韓民眾提供人道援助。兩人譴責北韓的核計畫與彈道飛彈計畫,籲北韓停止發展,也重申朝鮮半島完全無核化承諾。

在擴大印太區域合作方面,美韓將合作執行各自的印太戰略,建立一個包容、自由與公平的貿易體系,與志同道合的夥伴合作因應威脅。美韓深切關注並反對惡意利用經濟影響力,包括經濟脅迫以及對外國企業使用不透明工具行為,並將與志同道合夥伴合作打擊經濟脅迫。

至於美韓雙邊合作,聲明指出,美韓將投資建立潔淨能源經濟,並為關鍵技術建立與強化互利的供應鏈生態系統,並致力於在半導體、先進封裝與先進材料領域尋找研發合作機會,以及在人工智慧、生物技術、使用人工智慧的醫療產品等方面合作,同時也會建立美韓戰略網路安全合作框架,以嚇阻網路對手、提高關鍵技術設施的網路安全。

除發布聯合聲明外,拜登與尹錫悅也共同發表「華盛頓宣言」(Washington Declaration),以因應北韓最近一系列飛彈試射行動,並加強雙方軍事訓練、訊息共享和戰略資產轉移等方面合作,這項宣言內容包括派遣美國彈道飛彈核潛艦前往南韓。這將是自1980年代以來首次採取這項措施。

Going forward, the United States will further enhance the regular visibility of strategic assets to the Korean Peninsula, as evidenced by the upcoming visit of a U.S. nuclear ballistic missile submarine to the ROK, and will expand and deepen coordination between our militaries.

(Washington Declaration, the White House)