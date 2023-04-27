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美韓領袖重申台海和平不可或缺　依「華盛頓宣言」美國40年來將首度派遣核潛艦赴南韓

➤兩國元首重申維護台海和平穩定重要性，認為這是區域安全與繁榮不可或缺的要素，也強烈反對任何片面改變印太地區現狀的企圖。➤拜登與尹錫悅也共同發表「華盛頓宣言」，以因應北韓最近一系列飛彈試射行動，宣言內容包括在南韓部署美國彈道飛彈核潛艦。這將是自1980年代以來首次採取這項措施。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 10:07
拜登伉儷26日在白宮為尹錫悅伉儷舉行正式的歡迎儀式 (NurPhoto/路透) 

拜登伉儷26日在白宮為尹錫悅伉儷舉行正式的歡迎儀式 (NurPhoto/路透) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國總統拜登與南韓總統尹錫悅當地時間26日舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明指出，兩國元首重申維護台海和平穩定重要性，認為這是區域安全與繁榮不可或缺的要素，也強烈反對任何片面改變印太地區現狀的企圖。

拜登（Joe Biden）26日在白宮歡迎抵美進行國是訪問的尹錫悅。拜登在會後的聯合記者會上表示，雙方討論共同促進台海和平穩定，確保南海與其他地區的航行自由；尹錫悅則未在記者會上提及與台灣相關的議題。

美韓領袖重申台海和平不可或缺　依「華盛頓宣言」美國40年來將首度派遣核潛艦赴南韓

聯合記者會 (NurPhoto/路透)

雙方隨後發表聯合聲明，強調兩國元首重申維護台海和平穩定的重要性，是區域安全與繁榮不可或缺的要素。兩人也強烈反對任何片面改變印太地區現狀的企圖，包括透過非法海事主張、填海島礁軍事化與脅迫活動。

尹錫悅與拜登還指出，致力於維護暢行無阻的商業、航行與飛越自由，以及對海洋的其他合法使用，包括在南海與其他地區。

談及北韓，拜登與尹錫悅呼籲北韓恢復談判，也隨時準備好向北韓民眾提供人道援助。兩人譴責北韓的核計畫與彈道飛彈計畫，籲北韓停止發展，也重申朝鮮半島完全無核化承諾。

在擴大印太區域合作方面，美韓將合作執行各自的印太戰略，建立一個包容、自由與公平的貿易體系，與志同道合的夥伴合作因應威脅。美韓深切關注並反對惡意利用經濟影響力，包括經濟脅迫以及對外國企業使用不透明工具行為，並將與志同道合夥伴合作打擊經濟脅迫。

至於美韓雙邊合作，聲明指出，美韓將投資建立潔淨能源經濟，並為關鍵技術建立與強化互利的供應鏈生態系統，並致力於在半導體、先進封裝與先進材料領域尋找研發合作機會，以及在人工智慧、生物技術、使用人工智慧的醫療產品等方面合作，同時也會建立美韓戰略網路安全合作框架，以嚇阻網路對手、提高關鍵技術設施的網路安全。

除發布聯合聲明外，拜登與尹錫悅也共同發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration），以因應北韓最近一系列飛彈試射行動，並加強雙方軍事訓練、訊息共享和戰略資產轉移等方面合作，這項宣言內容包括派遣美國彈道飛彈核潛艦前往南韓。這將是自1980年代以來首次採取這項措施。

Going forward, the United States will further enhance the regular visibility of strategic assets to the Korean Peninsula, as evidenced by the upcoming visit of a U.S. nuclear ballistic missile submarine to the ROK, and will expand and deepen coordination between our militaries.

(Washington Declaration, the White House)

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更新時間 : 2023-04-27 12:09 GMT+08:00

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