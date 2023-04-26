Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣義美直聘團三訪菲律賓達沃市 僑界領袖盛情接待

義美自1993年首度招募50名菲籍員工，30年來菲籍員工已成為公司重要助力，直聘團於義美即將邁向90週年之際再次出發，也是寄望台菲民間友誼交流與合作能長盛不衰。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/04/26 23:15
義美直聘團與菲律賓達沃市僑務委員會委員王守慶 （前右5）、僑務諮詢委員盧東海 （前右4）、台商會會長何見意 （前右1）、龔婷婷 （前右3）...

義美直聘團與菲律賓達沃市僑務委員會委員王守慶 （前右5）、僑務諮詢委員盧東海 （前右4）、台商會會長何見意 （前右1）、龔婷婷 （前右3）...

(台灣英文新聞 / 張雅鈞 菲律賓達沃市 採訪報導）台灣老字號食品公司義美直聘團睽違5年於今 （26） 日造訪菲律賓南部城市達沃，僑務委員會委員王守慶、僑務諮詢委員盧東海、台商會會長何見意等人熱情相迎，直聘團與商界交流甚歡。

義美為促進菲籍員工權益，2017年11月率先與菲國相關部門及地方政府合作舉行直聘招募項目，更響應時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府縮短城鄉收入差距的政策，前往其故鄉達沃市（Ｄavao）設點面試，義美重視當地人才、免除仲介及交通費的優待條件深受時任市長、現任副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte-Carpio）的肯定，也牽起2018年、2023年三度合作的橋樑。

義美自1993年首度招募50名菲籍員工，30年來菲籍員工已成為公司重要助力，在義美即將邁向90週年之際，再度抵達菲律賓招募直聘員工，就是希望過往與相關部門的愉快合作經驗能夠長久持續，也盼望能加深台菲民間友誼交流與合作。

達沃僑界熱情歡迎直聘團到來，表示聽到鄉音倍感親切；在有口皆碑的民生大飯店（Grand Men Seng Hotel）餐敘中，幾位僑界領袖也分享了家族世代在達沃打拼、落地生根的奮鬥故事，展現台灣人自強不息，團結友愛的精神。

台灣義美直聘團三訪菲律賓達沃市 僑界領袖盛情接待

義美直聘團贈禮僑務委員會委員王守慶表達感謝之情。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

台灣義美直聘團三訪菲律賓達沃市 僑界領袖盛情接待

義美直聘團送上禮盒予僑務諮詢委員盧東海表達感謝之意。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

台灣義美直聘團三訪菲律賓達沃市 僑界領袖盛情接待

義美直聘團與達沃僑務委員會委員王守慶 （前右3）、僑務諮詢委員盧東海（前左3）、民生大飯店營運經理林世偉 （後左4）以及僑界代表謝麗兒（前左1）、龔婷婷（前右1）等人合影。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

義美直聘會26日上午在市區舉行，許多透過前兩次直聘招募前往台灣工作的菲籍員工也鼓勵家鄉親朋好友爭取機會，盼他們順利通過面試，加入注重勞權的義美大家庭。

前總統杜特蒂的家鄉達沃市，位於菲律賓南方民答那峨島東部，為該地最重要港都與經貿中心，也是菲國第三大城市，人口紅利高，為新南向的潛力城市。
義美
直聘
OFWs
達沃
僑務委員會
僑領

相關新聞

義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
2023/04/25 17:02
台灣義美直聘團首赴菲律賓邦板牙省 省長熱絡支持盼持續合作
台灣義美直聘團首赴菲律賓邦板牙省 省長熱絡支持盼持續合作
2023/04/25 10:28
菲律賓明星部長訪台灣移工搶合照 談義美勞權稱「超乎預期 」
菲律賓明星部長訪台灣移工搶合照 談義美勞權稱「超乎預期 」
2023/02/21 18:39
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
2023/01/09 16:54
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
2022/12/22 15:27

更新時間 : 2023-04-27 03:18 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上逃
【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上逃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見