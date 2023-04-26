台灣義美直聘團三訪菲律賓達沃市 僑界領袖盛情接待

(台灣英文新聞 / 張雅鈞 菲律賓達沃市 採訪報導）台灣老字號食品公司義美直聘團睽違5年於今 （26） 日造訪菲律賓南部城市達沃，僑務委員會委員王守慶、僑務諮詢委員盧東海、台商會會長何見意等人熱情相迎，直聘團與商界交流甚歡。

義美為促進菲籍員工權益，2017年11月率先與菲國相關部門及地方政府合作舉行直聘招募項目，更響應時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府縮短城鄉收入差距的政策，前往其故鄉達沃市（Ｄavao）設點面試，義美重視當地人才、免除仲介及交通費的優待條件深受時任市長、現任副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte-Carpio）的肯定，也牽起2018年、2023年三度合作的橋樑。

義美自1993年首度招募50名菲籍員工，30年來菲籍員工已成為公司重要助力，在義美即將邁向90週年之際，再度抵達菲律賓招募直聘員工，就是希望過往與相關部門的愉快合作經驗能夠長久持續，也盼望能加深台菲民間友誼交流與合作。

達沃僑界熱情歡迎直聘團到來，表示聽到鄉音倍感親切；在有口皆碑的民生大飯店（Grand Men Seng Hotel）餐敘中，幾位僑界領袖也分享了家族世代在達沃打拼、落地生根的奮鬥故事，展現台灣人自強不息，團結友愛的精神。

義美直聘團贈禮僑務委員會委員王守慶表達感謝之情。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

義美直聘團送上禮盒予僑務諮詢委員盧東海表達感謝之意。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

義美直聘團與達沃僑務委員會委員王守慶 （前右3）、僑務諮詢委員盧東海（前左3）、民生大飯店營運經理林世偉 （後左4）以及僑界代表謝麗兒（前左1）、龔婷婷（前右1）等人合影。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

義美直聘會26日上午在市區舉行，許多透過前兩次直聘招募前往台灣工作的菲籍員工也鼓勵家鄉親朋好友爭取機會，盼他們順利通過面試，加入注重勞權的義美大家庭。

前總統杜特蒂的家鄉達沃市，位於菲律賓南方民答那峨島東部，為該地最重要港都與經貿中心，也是菲國第三大城市，人口紅利高，為新南向的潛力城市。