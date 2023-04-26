烏俄戰爭後首次　習近平與澤倫斯基終通話　中方將派代表訪烏

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）自去年2月烏俄戰爭爆發以來，習近平首次與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了通話，中方希望烏俄兩國進行談話，也表示將派代表拜訪烏克蘭。

根據外媒引述央視26日報導，習近平強調，在烏克蘭戰爭中，中國的核心立場為勸和促談，他認為協商及對話為唯一可行的辦法。

習近平曾在今年二月，俄烏戰爭爆發一年之際發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，呼籲烏俄兩國恢復直接對話，並提出「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。

習近平說，作為聯合國安理會常任理事國和責任大國，將繼續為停戰與和平努力，他強調「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事」。

另外，習近平也表示，將派遣中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國拜訪，為烏克蘭危機問題與各方進行溝通。

習近平提到，在核戰戰爭終沒有贏家，各方應保持冷靜與克制，傳達了此次戰爭不該演變成核戰爭的立場，也特別強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也並非當事國。

澤倫斯基方面則沒有具體說明通話內容，他透過推特表示，他與習近平進行了一通漫長且有意義的通話，他相信不僅是烏克蘭駐中國大使，這一通電話也將為兩國關係發展注入強大的力量。

據央視報導，澤倫斯基在通話中對烏克蘭戰爭發表了個人見解，也對中國所提供的人道救援表示謝意，也向習近平說道，為了恢復和平，歡迎中國透過外交手段解決危機。