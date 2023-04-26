Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 20:26
25家美國國防承包商預計將於5/2訪台，示意圖為美軍MQ-9死神無人偵察機（圖／中央社）

25家美國國防承包商預計將於5/2訪台，示意圖為美軍MQ-9死神無人偵察機（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）25家美國國防承包商組成的代表團預計將於5月2日訪台，於3日出席國防產業論壇，並拜訪國防部、中科院等，以及與台灣無人機廠商開會。

根據中央社，一名知情人士今（26）日表示，25家美國國防承包商所組成的代表團，將於5月2日訪問台灣，這將會是自2019年以來，美國最大國防產業代表團訪台。

據報導，訪團將於3日出席在台北舉辦的國防產業論壇，也將晉見政府高層，以及拜訪國防部、國家中山科學研究院、知名資訊安全公司，另外也會與台灣無人機廠商開會，討論如何強化台灣無人機能量。

目前已知訪台軍火商及相關單位，分別為Aero Vironment（宇航環境公司）、AEVEX Aerospace、美國在台協會（AIT）、BAE Systems（貝宜系統）、Cubic Corporation（立方公司）、Elbit Systems of America、General Atomics（通用原子）、General Electric（奇異公司）、LKD Aerospace、Maritime Tactical Systems （MARTAC）、Northrop Grumman Corporation（諾格）、Pacific Rim Defense、Persistent Systems、Planate Management Group、Project 2049（2049計畫研究所）、Raytheon Technologies（雷神技術）、Tactical Air Support（戰術空中支援公司）、Teledyne FLIR LLC（FILR系統公司）、The Rehfeldt Group、US-Taiwan Business Council（美台商會）、Lockheed Martin Corporation（洛克希德‧馬丁）、L3Harris、SNC Corporation（內華達山脈）。

知情人士也提到，日前中科院宣布，將打造「台版彈簧刀」無人機，預計今年7月、8月作戰測評、明年量產，性能比照彈簧刀（Switchblade）300型，其生產的廠商Aero Vironment也將在此次訪台，預計將提供中科院相關意見。
美國
台灣
國防部
軍火商

相關新聞

八旗總編富察赴中國被消失 國台辦：涉危害國家安全
八旗總編富察赴中國被消失 國台辦：涉危害國家安全
2023/04/26 12:17
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
2023/04/26 09:51
〈時評〉是誰讓國際看到台灣？
〈時評〉是誰讓國際看到台灣？
2023/04/25 17:00
台灣楊智淵涉「分裂國家罪」遭中國逮捕 陸委會籲國人赴中前三思
台灣楊智淵涉「分裂國家罪」遭中國逮捕 陸委會籲國人赴中前三思
2023/04/25 16:05
Netflix執行長美國會晤尹錫悅　宣布向南韓投資25億美元
Netflix執行長美國會晤尹錫悅　宣布向南韓投資25億美元
2023/04/25 14:53

更新時間 : 2023-04-26 23:15 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...
頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目