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TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 19:36
交通部公路總局首度公開通勤月票卡版面（圖／中央社）

交通部公路總局首度公開通勤月票卡版面（圖／中央社）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈通勤月票預計7月上路，交通部今（26）日首度公開月票卡版面，將於6月中旬開賣，民眾第一次可免費領取票卡，免付100元成本。

公路總局長陳文瑞表示，悠遊卡、一卡通及愛金卡都參與公共運輸通勤月票卡的設計，採實名制，3大生活圈民眾6月中旬即可買得到，目前規劃的月票卡通路有捷運站、客運轉運站、區公所等。

另外，每個民眾都享有1次免費取得票卡的機會，意即票卡100元新台幣的成本，第一次由政府吸收，若票卡遺失，可自行於票證公司網站註銷，申請補發則須自付100元票卡費用。

根據中央社，陳文瑞表示票卡名稱定名為「TPASS行政院通勤月票」，T代表台灣（Taiwan）、交通運輸（Transport）、共好（Together）、行遊（Tour）與信賴（Trust）等理念。

票卡正面為全國統一版面，圓圈傳達移動、前行的意向，也象徵多元交通串連不同生活樣貌，及中央、地方及業者致力推動公共運輸的共同合作；大圓為綠色，大圓右上的小圓顏色由地方政府自行決定。

票卡背面設計為7種通勤工具，包括公路客運、市區客運、捷運、輕軌、火車、渡輪及公共自行車，背面中間所保留的區塊，由地方政府自行設計。

陳文瑞說，高雄及台南市區內的公共通勤月票卡，也可望於6月中銷售，其他縣市的仍陸續在規劃及審議中，可能須等到8到10月才可推出。

目前已對外宣布3大生活圈通勤月票金額，價格為北北基桃1200元，中彰投及南高屏999元（台中市民699元），另台南市民可享台南市內通勤月票299元，高雄市民可享高雄市內通勤月票399元。

延伸閱讀：北北基桃1200月票7月上路 客運、公車、捷運和輕軌搭到飽 YouBike前30分鐘免費
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