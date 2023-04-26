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偷賣菸草給北韓 「英美菸草」遭美國重罰6.35億美元

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 18:44
金正恩菸癮甚大，在官媒所公開的照片中經常可見他手中夾著一根菸（圖／美聯社）

金正恩菸癮甚大，在官媒所公開的照片中經常可見他手中夾著一根菸（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）五大菸草公司之一的「英美菸草」（BAT，British American Tobacco）旗下子公司因被發現向北韓出售香菸，同意支付6.35億美元罰鍰。

北韓因不斷以核武威脅區域安全，因此遭到經濟制裁，禁止企業與北韓有貿易上的來往。根據韓聯社報導，據美國司法部調查，BAT曾透過子公司向北韓販賣香菸，BAT也承認此事，並同意支付6.35億美元的罰款。

美國司法部表示，BAT在2007年曾發表聲明，表示「不再向北韓銷售香菸」，但事實上，BAT卻在2007年至2017年間持續利用位於新加坡的子公司，與北韓有生意上的來往，一共獲利4.28億美元。

另外，美國司法部也同時起訴三人，他們涉嫌自2009年至2019年間，協助北韓軍方所擁有的菸草製造公司購買菸草，造假文件欺騙美國銀行，進行了至少310次的交易，國務院也為此祭出高額懸賞獎金。

美國當局推測，北韓透過菸草事業，每1美元可獲利20美元，他們推測北韓軍方的菸草製造公司獲利高達7億美元，龐大的利潤有助於北韓開發核武器等，具大規模殺傷性的武器。

此次美國當局對BAT的所開出的罰款金額，為至今對違反對北韓制裁所開出的最高金額，同時也是對外所發出的最新警告。

英美菸草於25日發出聲明表示，已和美國司法部（DOJ）簽訂緩起訴協議，也與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）簽訂民事協議，位於新加坡的子公司已與司法部達成量刑協議，執行長Jack Bowles也表示，很遺憾BAT在過去的事業活動中發生了違法行為，未來也會以最高標準監督公司所有的貿易。
北韓
英美菸草
美國
菸草
香菸

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更新時間 : 2023-04-26 23:15 GMT+08:00

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