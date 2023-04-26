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新北市政會議獻獎共享榮耀！鶯歌工商女排奪下「首冠」　華僑高中男排第11冠「冠軍數最多」

By 台灣英文新聞
2023/04/26 17:35
侯市長頒發鶯歌工商女排獎勵金，嘉勉教練及球員對排球運動的努力。（照片來源：新北市教育局提供）

侯市長頒發鶯歌工商女排獎勵金，嘉勉教練及球員對排球運動的努力。（照片來源：新北市教育局提供）

華僑高中男排及鶯歌工商女排分別榮獲111學年度高中排球聯賽男女子組甲級冠軍，今(26)日市政會議上，2校球員及教練，將冠軍獎盃獻給侯友宜市長，侯市長各頒發56萬元獎勵金，嘉勉教練及球員對排球運動的努力，並與市民朋友分享冠軍的榮耀與喜悅。

侯友宜市長表示，新北市致力運動選手培育工作，努力實踐優秀運動選手根留本市的願景，今年度高中排球聯賽男女子組甲級冠軍的優異成績表現，期待能全面帶動排球運動在各級校園的風氣，同時期許新生代球員們向這些排球好手們看齊，持續突破自我再創顛峰。

111學年度高中排球甲級聯賽於4月2日精彩展開，當日由女子組冠軍賽率先登場，由所有選手都就讀普通班的鶯歌工商對抗東山高中，鶯歌工商女子排球隊因每天無法進行晨操，只能利用晚間6點到9點的精實訓練，如今終於在111學年高中排球聯賽冠軍戰，以3：1擊敗坐擁5冠的東山高中，突破108學年度亞軍的成績，成功捧回隊史首座冠軍獎盃。另外，劉忠賢教練奪下最佳教練獎項，林良黛同學則獲頒最有價值球員獎項。

男子組冠軍賽則是由華僑高中對戰豐原高商，賽前兩隊各得10次、11次冠軍，是奪冠次數最多的傳統強隊。華僑高中自甲級聯賽開辦以來，幾乎年年皆進入四強，但自100學年度後，多次與冠軍獎盃擦身而過，今年全隊將士用命、眾志成城，在本次聯賽獲頒最佳教練獎項的許美中教練領軍下，以直落三的成績擊敗豐原高商，睽違11年重享冠軍榮耀，拿下隊史第11座冠軍，與豐原高商並列最多冠的隊伍，同時李俊佑同學獲頒最有價值球員獎項。

教育局表示，新北市積極推展運動人才在地育成與學校基層選手四級銜接工作，選手們在排球聯賽中盡情揮灑，展現堅毅精神。感謝學校行政團隊及教練們在基層球隊付出的心力，也期許每一位球員都能成為明日之星。

新北市政會議獻獎共享榮耀！鶯歌工商女排奪下「首冠」　華僑高中男排第11冠「冠軍數最多」

侯市長頒發華僑高中男排獎勵金，嘉勉教練及球員對排球運動的努力。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市政會議獻獎共享榮耀！鶯歌工商女排奪下「首冠」　華僑高中男排第11冠「冠軍數最多」

鶯歌工商女排榮獲111學年度高中排球聯賽女子組甲級冠軍。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市政會議獻獎共享榮耀！鶯歌工商女排奪下「首冠」　華僑高中男排第11冠「冠軍數最多」

華僑高中男排榮獲111學年度高中排球聯賽男子組甲級冠軍。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-04-26 18:37 GMT+08:00

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