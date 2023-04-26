新北市政會議獻獎共享榮耀！鶯歌工商女排奪下「首冠」　華僑高中男排第11冠「冠軍數最多」

華僑高中男排及鶯歌工商女排分別榮獲111學年度高 中排球聯賽男女子組甲級冠軍，今(26)日市政會議上，2校球員 及教練，將冠軍獎盃獻給侯友宜市長，侯市長各頒發56萬元獎勵金 ，嘉勉教練及球員對排球運動的努力， 並與市民朋友分享冠軍的榮耀與喜悅。

侯友宜市長表示，新北市致力運動選手培育工作，努力實踐優秀運動 選手根留本市的願景，今年度高中排球聯賽男女子組甲級冠軍的優異 成績表現，期待能全面帶動排球運動在各級校園的風氣， 同時期許新生代球員們向這些排球好手們看齊， 持續突破自我再創顛峰。

111學年度高中排球甲級聯賽於4月2日精彩展開，當日由女子組 冠軍賽率先登場，由所有選手都就讀普通班的鶯歌工商對抗東山高中 ，鶯歌工商女子排球隊因每天無法進行晨操，只能利用晚間6點到9 點的精實訓練，如今終於在111學年高中排球聯賽冠軍戰，以3： 1擊敗坐擁5冠的東山高中，突破108學年度亞軍的成績，成功捧 回隊史首座冠軍獎盃。另外，劉忠賢教練奪下最佳教練獎項，林良黛 同學則獲頒最有價值球員獎項。

男子組冠軍賽則是由華僑高中對戰豐原高商，賽前兩隊各得10次、 11次冠軍，是奪冠次數最多的傳統強隊。華僑高中自甲級聯賽開辦 以來，幾乎年年皆進入四強，但自100學年度後，多次與冠軍獎盃 擦身而過，今年全隊將士用命、眾志成城，在本次聯賽獲頒最佳教練 獎項的許美中教練領軍下，以直落三的成績擊敗豐原高商，睽違11 年重享冠軍榮耀，拿下隊史第11座冠軍，與豐原高商並列最多冠的 隊伍，同時李俊佑同學獲頒最有價值球員獎項。

教育局表示，新北市積極推展運動人才在地育成與學校基層選手四級 銜接工作，選手們在排球聯賽中盡情揮灑，展現堅毅精神。 感謝學校行政團隊及教練們在基層球隊付出的心力， 也期許每一位球員都能成為明日之星。

侯市長頒發華僑高中男排獎勵金，嘉勉教練及球員對排球運動的努力。（照片來源：新北市教育局提供）

鶯歌工商女排榮獲111學年度高中排球聯賽女子組甲級冠軍。（照片來源：新北市教育局提供）

華僑高中男排榮獲111學年度高中排球聯賽男子組甲級冠軍。（照片來源：新北市教育局提供）