涉豪宅假買賣詐領助理費 台灣前立委顏寬恒貪污罪起訴

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨前立委、鎮瀾宮董事長顏寬恒與其妻陳麗凌涉嫌將台中市沙鹿區的豪宅假買賣、竊占國土，以及詐領助理費等案件，台中地檢署今（26）日依涉嫌貪污治罪條例、竊占等罪嫌將顏寬恒起訴，陳麗凌則依偽造文書罪起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，顏寬恒於民國100年間，自任起造人，由被告林進福實際經營之苑○公司造擔任承造人，在臺中市沙鹿區南勢坑段埔子小段981之43號等土地上建築獨棟透天住宅，其等2人明知該建物附設庭院座落土地相鄰財政部國有財產署中區分署管領之國有地，為使本案房屋對外道路連絡順暢，並兼顧被告顏寬恒家族人員、往訪賓客及車輛進出之隱私、安全，竟共同意圖為自己或他人不法利益，於國有地上鋪設通行車道、建築大門、警衛室並架設圍籬，且於106年10月5日前某日完工，以管制人車進出，阻絕一般民眾進入本案國有地，使本案國有地專供被告顏○恒及其家人居住使用，以此方式竊佔國有地面積達1097.14平方公尺

顏寬恒於110年參選台中市第二選區立委補選時，遭民眾告發本案房屋及附屬庭院為違章建築，且占用國有地；顏寬恒為避免媒體繼續報導，先由顏寬恒、林進福以「借款」形式，將新台幣4541萬元「借」予澤序空間設計公司負責人張女，張女再以相同金額向顏寬恒與顏寬恒妻、顏寬恒的胞弟顏能賢購買本案所涉及的土地及建物。

顏寬恒再委託不知情的代書，於111年1月19日至台中市清水地政事務所，申請辦理將房屋、土地，以「買賣」為原因移轉登記於澤序公司名下，使房地移轉登記為不實事項。

此外，顏能賢101年5月間取得台中市南屯區楓樹段土地，於104年2月在南屯區永春東三路興建招待所，並在招待所旁相鄰的國有地，建築警衛室及大門、通道、圍籬、棚架等建物，竊占國有地約140平方公尺。

另外，顏寬恒在擔任立委期間，自107年1月至109年1月間，以每月4萬元聘用林進福擔任公費助理，由林進褔領取薪資及年終獎金後，並由林進福的黃姓妻子記帳在「顏董代收代付總表」、「代收立法院薪資明細表」。

顏寬恒在苑裡營造公司擔任股東，再透過苑裡營造公司領取「盈餘分配」，用以扣抵顏寬恒與立委職務無關的私人支出（如車款代付費用、住宅費用等），顏寬恒、林進福因此詐取共108萬4976元薪資及年終獎金。

台中地檢署偵辦後，依涉嫌貪污治罪條例、竊占、偽造文書等罪嫌，將顏寬恒等5人起訴。