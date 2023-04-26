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新北結合全健康理念　打造永續農業環境

By 台灣英文新聞
2023/04/26 17:27
板橋果菜市場設置太陽能板。（照片來源：新北市政府農業局提供）

板橋果菜市場設置太陽能板。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北市政府農業局今（26）日於市政會議上以「永續城市，農業共好」為主軸，結合全健康(One health)意涵，說明2030農業健康市/式成果願景。每年減少超過2700噸碳排放，逾148萬碳匯收益，打造永續農業環境，另外2026年也將翻轉全市28處漁港。

新北市農業局結合國際公共衛生理念–全健康：人類、動物及環境健康，提出「農業健康式」，從4個層次：個人健康、心靈健康、環境健康及永續農業來給予市民健康。為提升蔬果品質及衛生安全，並減少運輸損耗，將於板橋果菜市場規劃設置蔬果低溫冷鏈物流中心，讓蔬果從產地採收至交易場所，全程冷鏈維持新鮮品質及養分，讓民眾可吃得安心健康，預計將於2024年底試營運，每日將可增加130公噸的冷鏈蔬果進貨量。

新北市近年來推動「嗨漁港」計畫，依據漁港特性、漁民需求及周邊景點，從使用者需求出發來改善漁港設施，同時也打造地方主題特色，提供市民放鬆心靈。目前已翻轉14處漁港，像是近期啟用的下罟子漁港，新建26間漁具倉庫及設置11座浮動碼頭，使204艘漁船受惠，解決倉儲及上下船不便的問題，同時也以人為本，考量外籍漁民宗教信仰，特別設置祈禱室供不同信仰的漁民使用，讓遠赴異鄉工作的漁民能有心靈寄託，維持心靈健康，將於2026年翻轉全市28處漁港。此外，也以產業推動精神打造「萬金杜鵑」，今年由花農、藝術家及設計師跨界共創作品布置花藝展，也跨出新北，讓更多民眾感受萬金杜鵑之美，促進心靈健康。

為了促進環境健康，新北市推動「山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，由山到海增加藍綠碳匯，今年也推出「陸海空植樹」，以無人機至人力難以抵達區域撒播種子，使崩塌地或森林火災復舊地能快速恢復植生。透過計畫性植樹，每年可達逾148萬噸碳匯。除了增加碳匯外，也積極減少碳排放，像是在改善溪流護岸及災害復建工程中優先採用生態工法，以砌石工法減少混凝土使用，有效減碳率可達57%，同時也輔導使用綠能源，如六都唯一於農再社區設置公民電廠、輔導現代化畜牧場採用畜牧綠能發電等，以淨零碳行動達到永續農業。

今年世界獸醫師協會大會主題亦圍繞在全健康上，新北市為唯一參加的縣市政府，將於大會中分享動物防疫作為，並向外賓介紹新北特色。新北市長侯友宜表示，農業局結合國際公衛理念–全健康，投入各項永續農業行動，主動跨界、跨縣市合作，營造共好，同時也積極加入國際組織向世界發聲，除了即將到來的世界獸醫師大會外，6月也將參加亞洲地方政府有機推動會，9月則將協助舉辦全國創生年會，將與日本交流創生經驗。市府也持續以「永續城市，農業共好」主軸，透過凈零碳排達到永續農業，同時跨域合作串聯，接軌國際，以具體行動帶給市民身心靈健康，打造健康城市。

新北結合全健康理念　打造永續農業環境

新北市政府農業局今（26）日於市政會議上以永續城市農業共好為主軸，結合全健康意涵，說明2030農業健康市(式)成果願景。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北結合全健康理念　打造永續農業環境

新北市推動「山海造林計畫」，號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹，復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯。（照片來源：新北市政府農業局提供）

更新時間 : 2023-04-26 18:37 GMT+08:00

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