富邦證券輔導兆聯實業　將於4月27日興櫃掛牌

富邦證券輔導的兆聯實業股份有限公司(股票代號：6944)將於 4月27日興櫃掛牌，該公司為專業純水、 廢水處理及回收系統供應商。 兆聯實業專注於工業用水的回收與資源循環再利用， 減少水資源耗竭。服務客戶涵蓋國內、外高科技各產業龍頭廠， 為國內廢水回收系統與資源循環再利用的領導品牌。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，兆聯實業設立於2004年12 月，提供客戶全方位水資源綠色解決方案。其產品線分為四大類， 包括超純水及廢水處理回收系統統包工程、 水系統耗材與化學品銷售、膜類與離子交換樹脂再生循環再利用， 以及水系統維運服務。經營團隊擁有與國際接軌的專業技術，成員主 要為前美國GE水處理工程團隊以及水資源技術專家。 兆聯實業的客戶以半導體晶圓代工龍頭廠為主， 服務區域亦擴及大陸、美國及東南亞等地， 隨著客戶建廠及對水資源管理需求的持續增加，未來營運展望可望持 續成長。

兆聯實業董事長林國清表示，工業用水主要區分為最前段的超純水、 中段的製程回收水，及末段廢水處理。 由於工業製程多元且產業差異大，其中又以半導體產業最為複雜。 在用水方面，半導體產業對超純水系統之產水純度及穩定度要求高， 兆聯實業與國外超純水系統大廠同為半導體龍頭廠之一級供應商， 顯示其專業技術與國外大廠旗鼓相當。

另外，因半導體產業製程持續精細化， 導致水資源耗用提升且廢水處理流程亦趨複雜， 故對製程廢水處理及回收系統的客製化需求大幅增加。 兆聯實業持續致力於綠色技術開發， 與半導體龍頭大廠針對含不同化合物之廢水， 共同開發出最具效率之處理及回收系統。 如新開發的鈷廢水處理及回收系統，即是因應半導體製程而開發， 從鋁製程、銅製程再到目前在先進製程所使用的鈷製程， 不僅只達成環保要求，更進一步達成資源循環再利用， 與客戶共同投入ESG工程。

在資源循環再利用領域，兆聯實業為業界的先進者，提供RO逆滲透 膜、UF超濾膜等水系統膜類的專業清洗再生服務， 不僅有環保減廢之功用，並提供客戶節約成本之效； 在產能效率提升之下， 離子交換樹脂與膜類再生循環再利用規模亦執業界之牛耳。 兆聯實業迄今已累積豐富服務經驗， 並建構完整的垂直整合與供應鏈體系，除了設計技術的挑戰外， 營運與供應鏈管理規模所產生的成本效益亦成為目前新的門檻之一， 兆聯實業於工業水資源領域已有一定規模之經濟優勢。

根據國際半導體產業協會SEMI預估，受晶片需求疲軟、 消費者和行動裝置庫存增加影響，雖下修2023年全球前端晶圓設 備支出總額，不過至2024年則可望回彈21%，至920億元， 重回900億元大關，台灣地區產能擴充動能仍然強勁，渴望帶動兆 聯實業成長之動能。兆聯實業去(2022)年度營收100.33億 元，每股盈餘7.18元，今(2023)年前3月營收已達22. 13億元，前景持續看好。