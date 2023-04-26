陳致中要坐牢了！開海外帳戶洗錢 台灣最高法院判刑1年定讞

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）纏訟17年的前總統陳水扁等人的國務機要費等案，更二審依洗錢罪判處前總統陳水扁妻子吳淑珍2年徒刑，最高法院今（26）日發回更審；此外，最高法院駁回陳致中、黃睿靚上訴，陳致中判刑1年定讞，必須入獄，檢方已啟動防逃機制，媳婦黃睿靚判刑10月，併科100萬元罰金，宣告緩刑4年。

全案起於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。

台灣高等法院更二審判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，擔心犯罪所得遭發現，指示扁家友人蔡銘哲將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項利用人頭帳戶轉匯洗錢回台灣，其他款項則指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。

更二審判決表示，吳淑珍有掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢行為，且前總統府出納蔡銘哲於偵查及歷審均坦承犯行，吳淑珍在龍潭案及南港案均判刑確定，辯護人辯稱吳淑珍誤認為政治獻金、無洗錢犯意，自然無法採信，依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。

另外，陳致中、黃睿靚亦否認洗錢，強調只是聽從吳淑珍的指示到銀行開戶，但扁家友人蔡銘哲於偵查及歷審均坦承犯行，加上陳致中、黃睿靚在原審中亦均坦承洗錢，且吳淑珍在龍潭案及南港案先前均已判刑確定，故認定構成洗錢罪。

因共同有掩飾他人因重大犯罪所得財物之洗錢行為，陳致中處有期徒刑1年，併科罰金新臺幣150萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與1年之日數比例折算。扣案洗錢之財物美金816萬9015.3元沒收。黃睿靚處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣100萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣3000元折算1日，緩刑4年，並應向公庫支付新臺幣100萬元。扣案洗錢之財物美金816萬9015.3元沒收。

至於陳水扁涉犯詐領國務費部分，更二審合議庭審酌陳水扁犯行時間均在95年底之前，會計法第99條之1於111年6月15日修正公布，解除95年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任，判決陳水扁免訴。