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不顧聯合國反對　新加坡男子走私一公斤大麻遭絞刑處死

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 17:06
2022年4月26日，民眾在新加坡駐馬來西亞大使館外舉行燭光守夜活動，反對處決輕度智能障礙男子達馬林甘（圖／美聯社）

2022年4月26日，民眾在新加坡駐馬來西亞大使館外舉行燭光守夜活動，反對處決輕度智能障礙男子達馬林甘（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）新加坡一名46歲男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）因走私一公斤大麻，在今（26）日上午遭新加坡當局執行絞刑。

綜合外媒報導，譚加拉朱在2013年，涉嫌自馬來西亞走私1017.9克大麻至新加坡被捕，2018年被依「教唆參與運毒」判處死刑，上訴後仍維持死刑判決。

在新加坡，凡販賣、生產、運送15克海洛因、30克嗎啡或古柯鹼、500克大麻、1200克以上鴉片，即可被判處死刑。

在此之前，聯合國以及國際人權組織都持續向新加坡呼籲「重新考慮審判」，指有罪證據不足，譚加拉朱也一直堅稱自己並沒有與毒品走私販有聯繫。

一名身為全球毒品政策委員會（Global Commission on Drug Policy）成員的英國億萬富翁理查（Richard Branson），在24日於網路上發文批評表示，譚加拉朱被捕時，事實上人根本不在毒品附近，新加坡很有可能將處死一名無辜的人。

然而新加坡當局卻認為譚加拉朱明確有罪，並於25日回應，根據檢察官調查，有兩個屬於譚加拉朱的手機號碼，被使用於協助毒品的運送。當局也表示，他們的法規是有效的，今後也將持續朝著對新加坡人最有利的方式前進。

目前在許多國家已將大麻合法化，而新加坡在全世界擁有最嚴格的毒品法規，是少數仍對毒品犯罪實施死刑的國家，儘管聯合國表示國際人權法只允許對最嚴重的罪刑判處死刑，但新加坡卻堅持死刑是最能有效遏止毒品犯罪的手段。

去年新加坡也因處死一名輕度智能障礙的34歲馬來西亞籍男子，遭到國內外的強烈譴責。該名男子涉嫌攜帶44克海洛因進入新加坡，儘管處決他有違國際人權法，但法官認為，他很清楚自己在做什麼，因此駁回上訴，維持死刑判決，並於去年4月執行絞刑。
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