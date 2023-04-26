34歲護理師長年受子宮肌瘤所苦：血崩、貧血、經期長　音波刀治療免麻醉無傷口重回正常生活

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）近年來子宮肌瘤逐漸年輕化，在25-35歲生育年齡女性中，就有20-30%的發生率！雖然大部分子宮肌瘤為良性，但子宮肌瘤的生長位置、尺寸大小等，仍有可能造成身體不適、進而影響生活。

34歲湯小姐十年前健康檢查發現罹患子宮肌瘤，肌瘤尺寸雖不大，但數量較多並遍佈子宮，且肌瘤位置被血管盤住，進而造成嚴重經痛、大量血崩造成貧血，長期面對經期第一週每天至少需更換三至四條褲子及數不清衛生棉的身心煎熬，且每次經期時間長達三週，嚴重影響工作和日常生活！湯小姐目前未婚，希望保有完整子宮，因此遲遲未接受治療。

湯小姐2022年6月接受「無創標靶音波刀」治療後，成功改變了她的人生，血色素數值從6已恢復到正常值11，不再需要輸血和補充鐵劑，經血量恢復正常，疼痛也大幅緩解，只有在月經來臨第二天有輕微疼痛不適，完全改善生活及工作品質。

嘉義大林慈濟醫院林肇柏醫師表示，子宮肌瘤發生原因不明，僅知與雌激素分泌相關，只要青春期開始，就有機會產生子宮肌瘤，而子宮肌瘤多屬良性，僅有千分之2至3的比例是惡性子宮肉瘤。

大部分子宮肌瘤患者無不適症狀，或症狀不明顯，症狀產生主要取決於肌瘤的位置、大小等影響，一旦出現經期變長、異常出血、經痛、性交疼痛、頻尿、便祕、不孕等症狀時，就必須提高警覺，進一步尋求專業診斷與治療。

現有子宮肌瘤治療主要分為藥物治療及外科手術治療兩大選擇，藥物大多僅能減輕病症，無法消除肌瘤。外科手術則包含傳統開刀、微創手術或是子宮鏡手術，都存在併發症風險，對生育年齡女性造成極大困擾。

嘉義大林慈濟醫院陳建翰醫師表示，大林慈濟醫院引進最新「無創標靶音波刀」子宮肌瘤治療，「標靶音波刀」採用 MRgHIFU (High Intensity Focused Ultrasound 高能量聚焦超音波)技術，由MRI定位病灶，可精準監控病灶位置，透過超音波熱能消融腫瘤組織，並即時監控治療溫度，避免過度治療，提供更安全的治療過程。

相較傳統手術及微創手術，「無創標靶音波刀」治療是透過超音波聚焦，對於周邊健康組織幾乎無傷害、可保留子宮及功能、免開刀、完全無傷口、無組織沾黏、治療過程免麻醉、無出血、住院天數短、恢復期短，治療過程採「仰躺」方式，治療舒適度大為提升，是造福女性朋友們之最新治療選擇。

陳建翰再度呼籲，由於子宮肌瘤不易預防，婦女朋友們需提高警覺心，只要出現不適症狀，早發現、早治療，可改善身心靈健康，提升整體生活品質。