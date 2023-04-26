台灣本土猴痘增12例 新北占半數 6旬男為「最年長個案」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（26）日公布國內新增12例猴痘(Mpox)本土病例，分布北部11例、中部1例，均為本國籍男性，其中年紀最大的是60多歲男子，也是國內最年長的猴痘確診個案。

疾管署說明，12例個案年齡介於20多歲至60多歲，分布於新北市6例、台北市2例、新竹縣2例、桃園市1例、彰化縣1例。發病日介於3月16日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及皰疹等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月18日至4月25日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署指出，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診52例病例(43例本土、9例境外移入)，其中25例已康復，11例仍住院治療中、16例於居家自主健康管理中。

全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少109國報告逾8.7萬例確診，135例死亡；全球疫情已趨緩，上週新增低於100例，本週新增81例，主要分布於美洲區及西太平洋區。惟亞太國家近期疫情上升，日本自今年2月起病例數驟升，韓國疫情亦呈快速上升趨勢，另泰、星、港等國均有零星報告病例。

世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年4月18日統計資料指出，全球病例96%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約82%。

疾管署統計，截至4月25日共計完成15,724人Mpox疫苗接種服務，第二階段疫苗接種意願登記已於4月24日上午登記額滿，並已緊急再增購2萬瓶疫苗(約合6萬人份)，以提供符合接種條件之民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。