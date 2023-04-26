全台灣最美公家機關　台南藏金閣2館4/29開幕

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）經過修繕後，全台最美公家機關，台南藏金閣2館將於29日正式開幕，台南市政府環保局今(26)日表示，現場除展示各式古典優雅的二手傢俱、美學紙塑作品及回收物重新再製的精緻小物，開幕當天安排3場次說故事活動，預計又將掀起一波參觀熱潮。

南市府環保局提及，藏金閣1館啟用迄今已近20年，為延續資源再使用理念，環保局增設藏金閣2館，並以「記憶藏金永傳我心」為主題，展示阿公阿嬤年代二手傢俱及老故事，帶著民眾回到舊時歲月時光。

環保局長許仁澤表示，2館作為環保美學、資源回收教育展示的重要場域，未來將推出資源回收再利用相關主題特展，讓參觀民眾了解多元化資收再利用方式，開放時間為每星期二到星期六上午9時至中午12時，下午1時30分至下午5時，歡迎市民踴躍前往。

4月29日開幕當天，上午10時30分至11時由小噯阿姨說「小毛蟲歷險記」，下午1時30分至3時、下午3時30分至5時由慈濟鬚桃媽咪說「會愛的小獅子」及DIY唱遊，活動自4月27日上午8時開放報名，每場次上限25人，額滿為止，以親子參加為原則，1位12歲以下小朋友至多1位大人陪同，並優先錄取藏金閣2館當地大涼里里民及曾參加過藏金閣活動的民眾。

照片由台南市政府提供