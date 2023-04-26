台灣重要觀光場域！金鑑漁港選拔倒數　台南市府推安平漁港和將軍漁港代表

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓漁港逐漸成為台灣特有的重要觀光場域，漁業署啟動了「2022金鑑漁港環境評鑑活動」，聘請了觀光景觀、漁業管理、環境領域的專家，透過嚴謹且科學的評鑑機制，在全台眾多第一、二類漁港中，鑑別出多個高品質漁港。台南市政府今(26)日表示，將推出安平漁港和將軍漁港參加選拔。

台南市政府農業局表示，台南市擁有7處漁港，其中僅有安平漁港為第一類漁港，其餘蚵寮漁港、北門漁港、將軍漁港、青山漁港、下山漁港及四草漁港為第二類漁港。

臺南市第一類漁港提報的「安平漁港」具備渾然天成的港灣及美景，近年來朝觀光休閒方向發展，港區有優質遊艇碼頭基地，並進駐了許多特色的海景海鮮餐廳、創意燒烤、農漁產品及伴手禮等商店。另外，安平漁港擁有全台唯一從漁港出發的「遊港遊運河」行程，可沿途欣賞水岸人文風景，經由市區運河，繞行到安平商港及安平漁港等3個水域，中途經過12座橋樑（3座需低頭）和紅樹林保護區。

最近，安平漁港棧橋碼頭換新遮陽設施，並且結合太陽能光電系統，成為全台首座可同時發電的「太陽光電碼頭」。此外，周圍有許多著名觀光景點，如安平老街、林默娘公園和漁人碼頭等，這些景點結合安平漁港的遊程，吸引大量遊客前來朝聖，成為一大亮點。安平漁港遊程包括「安平漁港內港線」和「運河水域」，其中「運河水域」又包含「中國城航段」、「運河全航段」和「星光航班」，其中「星光航班」是全台唯一的平底船，伴隨現場樂師的悠揚樂聲，讓遊客在愜意的氛圍下與風月共度浪漫星空夜晚。

農業局還說，第二類漁港提報「將軍漁港」參加金鑑漁港選拔，其港內水域清澈、靜穩度良好，風景優美，公共設施完善，港區遼闊、腹地寬廣且交通便利。

為因應海洋漁業產業變化及配合觀光休閒發展，結合觀光漁市直銷中心、直航澎湖東吉漁港的藍色公路航線及娛樂漁船載客做海上導覽與海釣等旅遊服務。且將軍漁港開放合法的垂釣區，讓喜歡釣魚的民眾能夠在安全、合法的地點享受釣魚的樂趣，使將軍漁港朝向觀光休閒多元化發展。此外，將軍漁港漁市直銷中心提供現撈的魚貨和特色小吃。

將軍漁港為了改變傳統漁港的印象，已經陸續完成多項建設，包括觀海平台、遮陽棚、入口意象及欄杆等，讓民眾可以在舒適的環境下欣賞海景和享受美食。此外，將軍漁港也積極推動商業、水產、造船等用地的出租和民間投資創業，帶動當地經濟發展，吸引年輕人返鄉工作，也提供民眾假日休閒的好去處。

南市府農業局歡迎民眾踴躍投票安平漁港和將軍漁港，並有機會獲得精美獎品，投票截止日期為2023年04月30日。

台南安平漁港棧橋碼頭。（照片由台南市政府提供）