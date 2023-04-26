【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英國男星James Corden將結束主持長達8年的《The Late Late Show》，其中熱門的單元《Carpool Karaoke》，連BLACKPINK也曾為座上賓，最後一集請到超大咖，於昨（25）日上架後已破880萬點閱，不僅好笑也超感人。

CBS電視節目《The Late Late Show》深受歡迎的單元《Carpool Karaoke》邀請知名歌手和Corden邊開車邊唱歌，包含Coldplay、Red Hot Chili Peppers、Jay Lo等都曾出現，隨著Corden即將卸下主持棒，最後一集請到他的巨星好友Adele，而且還換開車技術不好的Adele當駕駛，讓人嚇出一身冷汗。

影片顯示，超瘋的Adele一大早就跑去Corden家敲鑼把他吵醒，要載他去錄製最後一集節目，Corden在車內分享這8年很瘋狂，沒想到因為工作交到很多好朋友，變成像家人一樣，透露當初接下主持棒很緊張，怕沒有人願意上他的節目，尤其是初期真的沒有明星願意上《Carpool Karaoke》，但事情開始出現轉機，是直到「花蝴蝶」Mariah Carey點頭，但棘手的是她只願意聊天拒絕唱歌，但最後Corden卻耍點小心機成功讓天后開金嗓。



Adele首次上《Carpool Karaoke》。（影/YouTube）

Corden和Adele相識超過10年，Adele於2015年第一次上《Carpool Karaoke》宣傳專輯《25》，至今超過2億觀看次數，增加許多明星上該節目意願，兩人這次在車內大唱《Rolling in the Deep》、《Love Is A Game》、《I Drink Wine》、《From My Hometown》，Adele唱到忘我放開方向盤拍手或閉起眼睛讓人捏把冷汗，不時穿插她招牌的魔性笑聲及誇張的表情讓人笑歪，但也有十分感人的時刻，兩人回顧過去一度眼眶泛紅。

他們不只是會一起帶著孩子出遊的好友，當初Corden和妻子更陪伴Adele度過離婚低潮，兩人在節目裡談及過去長達6小時的交心時刻，對人生的迷惘及長大的困惑，更因此激發Adele寫下《I Drink Wine》這首歌，這次在車內演唱也讓堅強的Corden落淚。