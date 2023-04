【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)英國男星James Corden將結束主持長達8年的《The Late Late Show》,其中熱門的單元《Carpool Karaoke》,連BLACKPINK也曾為座上賓,最後一集請到超大咖,於昨(25)日上架後已破880萬點閱,不僅好笑也超感人。

CBS電視節目《The Late Late Show》深受歡迎的單元《Carpool Karaoke》邀請知名歌手和Corden邊開車邊唱歌,包含Coldplay、Red Hot Chili Peppers、Jay Lo等都曾出現,隨著Corden即將卸下主持棒,最後一集請到他的巨星好友Adele,而且還換開車技術不好的Adele當駕駛,讓人嚇出一身冷汗。

影片顯示,超瘋的Adele一大早就跑去Corden家敲鑼把他吵醒,要載他去錄製最後一集節目,Corden在車內分享這8年很瘋狂,沒想到因為工作交到很多好朋友,變成像家人一樣,透露當初接下主持棒很緊張,怕沒有人願意上他的節目,尤其是初期真的沒有明星願意上《Carpool Karaoke》,但事情開始出現轉機,是直到「花蝴蝶」Mariah Carey點頭,但棘手的是她只願意聊天拒絕唱歌,但最後Corden卻耍點小心機成功讓天后開金嗓。



Adele首次上《Carpool Karaoke》。(影/YouTube)

Corden和Adele相識超過10年,Adele於2015年第一次上《Carpool Karaoke》宣傳專輯《25》,至今超過2億觀看次數,增加許多明星上該節目意願,兩人這次在車內大唱《Rolling in the Deep》、《Love Is A Game》、《I Drink Wine》、《From My Hometown》,Adele唱到忘我放開方向盤拍手或閉起眼睛讓人捏把冷汗,不時穿插她招牌的魔性笑聲及誇張的表情讓人笑歪,但也有十分感人的時刻,兩人回顧過去一度眼眶泛紅。

他們不只是會一起帶著孩子出遊的好友,當初Corden和妻子更陪伴Adele度過離婚低潮,兩人在節目裡談及過去長達6小時的交心時刻,對人生的迷惘及長大的困惑,更因此激發Adele寫下《I Drink Wine》這首歌,這次在車內演唱也讓堅強的Corden落淚。