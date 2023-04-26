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BUG機票空歡喜一場！日本ANA認賠又翻盤：「行程將取消、全額退款」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 09:59
全日本空輸（ANA）日前越南官網出現「Bug機票」，據官網聲明表示，「行程將取消、全額退款」。

全日本空輸（ANA）日前越南官網出現「Bug機票」，據官網聲明表示，「行程將取消、全額退款」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）全日本空輸（ANA）日前越南官網出現「BUG機票」，引來民眾瘋搶，原本ANA認賠售出，但昨（25）日卻翻盤，據官網聲明表示，「行程將取消、全額退款」，讓民眾空歡喜一場。

4月17日晚間ANA越南官網出現大量「BUG機票」，從雅加達出發，飛往美國多地的來回含稅機票只要1萬多台幣左右，包含紐約10,980元、多倫多11,050元、洛杉磯15,355元和舊金山14,590元等，經過許多旅遊達人在臉書分享後，不少台灣民眾昨夜瘋買票。

ANA經過連夜修正系統錯誤，同時亦宣布已訂機票有效，但一週後卻大翻盤，ANA昨日在官網貼出聲明稿向旅客致歉，針對已售出的錯誤航班，宣布將取消所有行程並全額退款。

根據聲明稿指出，ANA表示，由於日前越南官網出現系統錯誤，因此造成許多消費者訂購到「Bug機票」，經過短暫關閉網站後，官網和票價已恢復正常。

ANA強調「對於發生此事件和為消費者帶來的不便，我們深表遺憾和歉意」，針對系統錯誤所售出的錯誤航班，「ANA將取消所有行程並全額退款」，後續也會一一透過電子郵件通知受影響的客戶，客戶無需採取任何必要步驟。

BUG機票空歡喜一場！日本ANA認賠又翻盤：「行程將取消、全額退款」ANA全日空航空（ANA）日前越南官網出現「Bug機票」，據官網最新聲明表示，「行程將取消、全額退款」。（截圖自ANA官網）
全日本空輸
ANA

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