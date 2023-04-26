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沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃

盼能讓孩子在玩芭比的過程中，學會更有包容心

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 09:51
唐氏症芭比娃娃（圖／美聯社）

唐氏症芭比娃娃（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國知名玩具公司美泰兒（Mattel）推出了最新款芭比娃娃，從面容、身材到個頭，都與標榜完美的芭比大相逕庭，原來這是有史以來第一個患有唐氏症（Down syndrome）的芭比，讓孩子學習以包容的眼光看待社會。

CNN報導，這尊芭比穿著粉色的足部矯正器、有著拉鍊設計的鞋子。公主袖的花洋裝上有蝴蝶與藍黃色花朵，是唐氏症公益活動常見的顏色與象徵。粉色項鍊有3個倒V型設計，意指細胞內有3條第21號染色體，較常人多出1條。

為了忠實呈現唐氏症的特徵，美泰兒諮詢了美國全國唐氏症協會（National Down Syndrome Society，NDSS）的專業建議，在臉型、五官特徵、衣著、配件、包裝上都特別設計，務求盡量貼近唐氏症兒。

患有此種基因遺傳疾病的孩子，會伴隨發育遲緩、智力障礙以及典型的面部特徵。NDSS執行長Kandi Pickard樂見此一產品之推出，唐氏症兒終於也能擁有「像自己」的芭比娃娃，有助推廣多元社會，減少歧視。

這款產品屬於芭比時尚達人（Barbie Fashionistas）系列，此系列先前也推出了其他身心障礙芭比，如裝置義肢、助聽器、坐輪椅，以及患有白斑症（vitiligo）者。

創立於1959年的美泰兒，至今已有64年歷史。芭比娃娃幾乎是所有女孩兒時的共同回憶，但淡膚色、苗條、金髮、纖腰、豐胸、高跟鞋的look，卻屢遭批評比例失真、不切實際，恐令孩子產生偏差的追求目標。

有鑑於此，在銷量趨緩的情況下，美泰兒2016年終於推出了「如真人」的芭比，有4種體型、7種膚色、22種瞳孔顏色、24種髮型。這般進化到了3年後，便出現了時尚達人系列。
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