台灣藝術家林明弘新作於倫敦亮相　梅花玩味咖啡館童心未泯

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣藝術家林明弘新作於倫敦亮相。

英國倫敦南岸藝術中心海沃德藝廊（The Hayward Gallery）委託林明弘為公共空間打造的藝術新作《macule》，位於藝廊主要入口處的咖啡館，未來兩年將為藝廊經典粗曠的建築注入奔放的活力，林明弘也特別出席作品發布會及座談，親自向觀眾介紹創作歷程。

林明弘出生於台中，在台北及布魯塞爾兩地生活及工作，作品以包覆建築表面大型花卉圖案的裝置藝術聞名。本次以絢爛繽紛的壁紙包覆海沃德藝廊的咖啡館，將常見於台灣、中國、日本傳統紋飾中的梅花圖案，賦予不同色調的粉紅、紅、黃等色彩重複呈現，再運用各種視覺語言和傳統紋路，展現文化認同的交融。

此外，由於圖案的比例由壁紙的寬度決定，林明弘也藉以說明壁紙製作的歷史過程。在17世紀的英格蘭，壁紙生產成捲而不是做成單張，這讓更大型圖案得以重複；而林明弘的童心將不一致的圖案分層設計運用到豐富多元的手工印刷工藝，使得每捲壁紙都有不同的層數和複雜度，呈現其作品以勞動在數位時代的想法為基礎，並成功結合工藝物質傳統與當代技術的特色。

海沃德藝廊策展人馬容元（Yung Ma）表示，「林明弘的大型『關係』裝置藝術一直是促進文化和藝術交流的平台，這次的委託創作也不例外。他將傳統的東亞圖案帶入海沃德藝廊，將公共空間變成一個允許不同文化對話發生的環境。」

駐英國代表處文化組長陳斌全指出，這是海沃德藝廊繼2008年展出藝術家袁廣鳴作品後，睽違5年再度與文化部合作，且為首次委任台灣藝術家創作作品。