Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣藝術家林明弘新作於倫敦亮相　梅花玩味咖啡館童心未泯

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/26 09:44
藝術家林明弘（右）於海沃德藝廊與策展人馬容元（左）進行座談，分享作品《macule》創作歷程。（圖/文化部）

藝術家林明弘（右）於海沃德藝廊與策展人馬容元（左）進行座談，分享作品《macule》創作歷程。（圖/文化部）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣藝術家林明弘新作於倫敦亮相。

英國倫敦南岸藝術中心海沃德藝廊（The Hayward Gallery）委託林明弘為公共空間打造的藝術新作《macule》，位於藝廊主要入口處的咖啡館，未來兩年將為藝廊經典粗曠的建築注入奔放的活力，林明弘也特別出席作品發布會及座談，親自向觀眾介紹創作歷程。

林明弘出生於台中，在台北及布魯塞爾兩地生活及工作，作品以包覆建築表面大型花卉圖案的裝置藝術聞名。本次以絢爛繽紛的壁紙包覆海沃德藝廊的咖啡館，將常見於台灣、中國、日本傳統紋飾中的梅花圖案，賦予不同色調的粉紅、紅、黃等色彩重複呈現，再運用各種視覺語言和傳統紋路，展現文化認同的交融。

此外，由於圖案的比例由壁紙的寬度決定，林明弘也藉以說明壁紙製作的歷史過程。在17世紀的英格蘭，壁紙生產成捲而不是做成單張，這讓更大型圖案得以重複；而林明弘的童心將不一致的圖案分層設計運用到豐富多元的手工印刷工藝，使得每捲壁紙都有不同的層數和複雜度，呈現其作品以勞動在數位時代的想法為基礎，並成功結合工藝物質傳統與當代技術的特色。

海沃德藝廊策展人馬容元（Yung Ma）表示，「林明弘的大型『關係』裝置藝術一直是促進文化和藝術交流的平台，這次的委託創作也不例外。他將傳統的東亞圖案帶入海沃德藝廊，將公共空間變成一個允許不同文化對話發生的環境。」

駐英國代表處文化組長陳斌全指出，這是海沃德藝廊繼2008年展出藝術家袁廣鳴作品後，睽違5年再度與文化部合作，且為首次委任台灣藝術家創作作品。
林明弘

相關新聞

台灣日本大型當代藝術展會Taiwan NOW　跨界音樂戲劇虛擬實體同步登場
台灣日本大型當代藝術展會Taiwan NOW　跨界音樂戲劇虛擬實體同步登場
2021/09/30 11:03
台灣藝術家林明弘入圍國際競賽Architizer A+ Awards！加拿大公共建築《RGB》突破傳統禮拜空間晉級前五強
台灣藝術家林明弘入圍國際競賽Architizer A+ Awards！加拿大公共建築《RGB》突破傳統禮拜空間晉級前五強
2020/07/24 17:29
台北101穿新衣！台灣花布藝術家林明弘最「高」紀錄　投影打造巨型萬花筒
台北101穿新衣！台灣花布藝術家林明弘最「高」紀錄　投影打造巨型萬花筒
2020/01/16 11:22

更新時間 : 2023-04-26 13:10 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...
頭髮為何變白？是壓力還是老化？美國科學家找到原因了...
【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上逃
【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上逃
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制