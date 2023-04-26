浮空技術再進化！臺灣科技大學首創智慧浮空儀表　榮獲「友達發明獎」

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）國立臺灣科技大學今(26)日表示，由色彩與照明科技研究所所長陳建宇帶領的應用視覺光學實驗室團隊，以「高亮度車用浮空顯示技術」，於Touch Taiwan 2023「I-Zone全國創新智慧顯示專區」競賽中展出搭載於重型機車之浮空儀表的原型機，奪下大會最高首獎「友達發明獎」，此項技術已技轉給兩間公司。

臺科大說明，「高亮度車用浮空顯示技術」 為陳建宇團隊利用特殊加工的光學膜， 結合高亮度車用顯示面板所達到的成果。 此特殊光學膜由許多柱狀陣列的微光學材料所組成，利用其特性， 使影像在經過內部二次反射後沿著入射光的反方向前進， 並將影像成像平行於光學膜對立面上，最終達到觀看者眼中「浮空」 之效果。

陳建宇表示，浮空顯示技術除了可以應用於汽機車儀表系統、 虛擬產品展示櫃進行顯示，在結合適切的感測器及軟體後， 更可達到非接觸式的「浮空觸控」技術。不僅可以應用於互動機台， 亦可結合康復訓練互動系統等多面向領域， 進而提升更豐富的生活體驗。

陳建宇說，在新冠肺炎疫情蔓延之下， 人們的工作模式與生活型態也被大大改變，而「浮空顯示」與「 浮空觸控」結合了安全性與趣味性， 在減少因接觸所造成的病毒傳染風險的同時， 亦可為使用者帶來更加直觀的圖像操作體驗。

陳建宇指出，此項技術目前已技轉給兩間公司 ，預期將技術應用至汽機車上，同時持續進行浮空顯示領域的研究， 並繼續深耕商品化潛力。

Touch Taiwan是台灣最大顯示器展覽，會場內「I-Zone全國創 新智慧顯示專區」是展示各項創新智慧顯示相關雛形專區。 主題為創新智慧顯示材料、元件、系統等相關之原創作品(包含可在 未來智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂等領域， 進行多元情境之各項顯示技術)。由SID Taipei Chapter主辦、友達光電協辦及群創、元太、錼創、奇景、 台灣應材等多家企業贊助支持，4月19至21日在台北南港展覽館 展出，共計有12組進入總決賽的作品進行參展評比。

「I-Zone全國創新智慧顯示專區」 為每年產學研與顯示器相關領域之創新研發團隊展示技術與創意的絕 佳舞台，除提供平台給各新創團隊展示並宣傳所研發的技術外， 也期許能培育出更多智慧顯示與互動之相關人才， 為台灣高科技產業注入一股嶄新的新創研發能量。

友達光電資深處長楊智翔(右二)頒發「友達發明獎」予臺科大色彩所陳建宇所長(左二)帶領的應用光學實驗室團隊。（照片由臺科大提供）