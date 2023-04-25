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台積電竹南先進封測六廠工地傳火警　安全團隊啟動調查

台積電指出，先進封測六廠工地今晚間7時30分左右冒出濃煙，消防人員於晚上9時10分左右排除狀況，現場無人員受傷或受困。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 23:23
台積電竹南廠正施工興建中，25日晚間工地發生火警，苗栗縣消防局獲報趕往灌救，現場燃燒面積約300平方公尺，無人受困受傷。（苗栗縣消防局提...

台積電竹南廠正施工興建中，25日晚間工地發生火警，苗栗縣消防局獲報趕往灌救，現場燃燒面積約300平方公尺，無人受困受傷。（苗栗縣消防局提...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台積電竹南廠正施工興建中，今天(25日) 晚間7時30分左右工地發生火警，苗栗縣消防局獲報趕往灌救，現場燃燒面積約300平方公尺(90坪左右)，無人受困受傷。

台積電竹南先進封測六廠工地傳火警　安全團隊啟動調查

台積電竹南廠正施工興建中，25日晚間工地發生火警，濃煙不斷自2樓竄出。（苗栗縣消防局提供）中央社

針對台積電位於竹南的先進封測六廠工地，今天晚間傳出火警意外，據悉目前狀況已排除，幸無人員受傷或受困。台積電表示，消防人員及工地安全團隊已針對事故啟動調查，將釐清事發原因，確保工地安全。

苗栗縣消防局稍早指出，晚間接獲民眾報案稱位於竹南鎮科專七路的台積電竹南廠發生工地火警，現場2樓濃煙不斷竄出，立即派遣竹南、造橋、頭份、後龍及特搜等分隊趕往救援。

消防局表示，晚間8時50分許現場回報火勢已控制，燃燒面積約300平方公尺，燃燒PP材質機台、CPVC管路等，無危險物品，持續進行殘火處理，所幸火警未有人員受困受傷，至於發生原因待後續調查釐清。

中央社引述台積電表示，先進封測六廠工地今晚間冒出濃煙，消防人員於第一時間到場處理，並於晚上9時10分左右排除狀況，現場無人員受傷或受困。

台積電表示，消防人員及工地安全團隊已針對事故啟動調查，後續公司將協助承包商釐清事發原因，並確保工地安全。

台積電位於竹南的先進封測廠，將是台積電未來後段先進封測的重要基地，面積是其他封測廠區總面積的1倍以上規模。
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