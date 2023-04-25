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威尼斯建築雙年展台灣館首度學生主導　六大關鍵字回應獨特「改裝」特性

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/25 18:29
《地景中未完成的協議－台灣改裝》展覽組裝現場圖。(林育全攝影，國立臺灣美術館提供)

《地景中未完成的協議－台灣改裝》展覽組裝現場圖。(林育全攝影，國立臺灣美術館提供)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)疫晴後首度回歸！威尼斯建築雙年展台灣館首次由學生主導，國美館聯合台灣五所大學，由東海大學主導的《地景中未完成的協議－台灣改裝》，以台灣地景為題，跳脫純建築框架，反映台灣土地議題及人物特性。

「第18屆威尼斯建築雙年展－台灣館」參展計畫《地景中未完成的協議－台灣改裝》由東海大學建築系團隊策畫，首度採取「教學聯盟」的共同參與模式，集結成功大學、淡江大學、逢甲大學、中原大學建築學系，5月20日至11月26日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。

文化部長史哲於今（25）日行前記者會上表示，今年威尼斯建築雙年展嚴格來講是疫後第一次，也是台灣「這幾年來在世界上能見度最高的時刻的建築雙年展」，讓國際分清楚泰國跟台灣，此次引進「地景」概念讓展覽不單一只探討建築，也反映台灣環境、土地、自然等，堪為「最台灣一次的建築雙年展」。

《地景中未完成的協議－台灣改裝》的策畫呼應第18屆大會主題「未來實驗室」，提出對「未來」的見解，認為21世紀的未來可能需要我們踏上迂迴的道路，留意並重新拼湊你我生活周遭因時代進步而遺忘的事物，從台灣的山海之間，及真實的日常中尋找未來的養分。

在《地景中未完成的協議－台灣改裝》中，策展團隊以「剖面」的視角聚焦台灣不同海拔的農業地景，發現其中存在的「改裝」性格。無論是嘉義外海的蚵棚、嘉南平原上的溫室或是梨山的茶園，都可以說是人類指認、理解並適應自然作用的節氣與時序後，進一步加以「改裝」的構築性回應。策展團隊提出「協調者」、「二元性」、「義肢」、「內在性」、「中介」、「濾器」六大關鍵字回應這些發生在台灣山海之間人們如何與自然衝突、妥協進而共榮的事物，提煉出面對台灣建築未來發展的可能方法。

策展團隊依據建築空間架構區分為四個展區，分別為：「地景文件」、「擴閾空間」、「影片投影」、「設計提案」，將展台想像成台灣島嶼，主要垂直牆面和象徵中央山脈的一道粗黑線來區分邊界，將結合聲音和紀錄影像，使用台灣環境音採集與新編音樂，及策展紀錄影像，成為可度量時空的元素，讓觀者打開各種感官，感受台灣真實時空的流動感。

威尼斯建築雙年展台灣館首度學生主導　六大關鍵字回應獨特「改裝」特性
策展關鍵字：二元性。（圖/東海大學建築學系提供）

威尼斯建築雙年展台灣館首度學生主導　六大關鍵字回應獨特「改裝」特性
曾瑋、謝旻澔《漁港溫度再部屬_–_廢熱澡堂》。（圖/東海大學建築學系）
威尼斯雙年展
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