為整成BTS Jimin動刀12次　加拿大籍演員赴南韓追夢不幸感染離世

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)一名加拿大演員因嚮往長得像BTS防彈少年團Jimin,花費約22萬美元進行了共12次整型手術,最後卻遭感染不幸離世,得年22歲。

綜合外媒報導,這名加拿大男演員名為克魯奇(Saint Von Colucci),他為了長得像Jimin,去年接受了包含臉部拉提、隆鼻、眼部及眉毛拉提、縮唇及墊下巴等12項手術,總花費高達約22萬美元。

克魯奇宣傳負責人布萊克(Eric Blake)表示,克魯奇在去年11月接受了墊下巴的手術,於下巴植入填充物,但術後卻發生感染症狀,原定22日回診取出填充物,手術過程卻失敗,甚至試圖插管搶救,數小時後仍回天乏術。

克魯奇身高182公分,體重82公斤,他卻自己的外貌感到不滿、沒自信,認為因為自己的西方臉孔在南韓受到歧視,找工作四處碰壁。他因為不喜歡他的方形臉,想要像東方人一樣擁有V型線條,因此就算明知假體植入下巴的手術有多危險,仍希望能進行手術。

克魯奇於2019年隻身前往韓國,開始他的明星夢,除了拍戲外,在音樂創作上也做了許多努力,好不容易才與一間公司簽7年合約,並於去年拍攝了一部8集的韓劇「美麗的謊言」,在劇中飾演著意外成為K-POP偶像的有錢交換生,為主演之一,原定今年10月於美國網路串流平台播出,如今卻成了遺作。

