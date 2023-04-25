為整成BTS Jimin動刀12次　加拿大籍演員赴南韓追夢不幸感染離世

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一名加拿大演員因嚮往長得像BTS防彈少年團Jimin，花費約22萬美元進行了共12次整型手術，最後卻遭感染不幸離世，得年22歲。

綜合外媒報導，這名加拿大男演員名為克魯奇（Saint Von Colucci），他為了長得像Jimin，去年接受了包含臉部拉提、隆鼻、眼部及眉毛拉提、縮唇及墊下巴等12項手術，總花費高達約22萬美元。

克魯奇宣傳負責人布萊克（Eric Blake）表示，克魯奇在去年11月接受了墊下巴的手術，於下巴植入填充物，但術後卻發生感染症狀，原定22日回診取出填充物，手術過程卻失敗，甚至試圖插管搶救，數小時後仍回天乏術。

克魯奇身高182公分，體重82公斤，他卻自己的外貌感到不滿、沒自信，認為因為自己的西方臉孔在南韓受到歧視，找工作四處碰壁。他因為不喜歡他的方形臉，想要像東方人一樣擁有Ｖ型線條，因此就算明知假體植入下巴的手術有多危險，仍希望能進行手術。

克魯奇於2019年隻身前往韓國，開始他的明星夢，除了拍戲外，在音樂創作上也做了許多努力，好不容易才與一間公司簽7年合約，並於去年拍攝了一部8集的韓劇「美麗的謊言」，在劇中飾演著意外成為K-POP偶像的有錢交換生，為主演之一，原定今年10月於美國網路串流平台播出，如今卻成了遺作。