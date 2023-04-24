為人心注入光明祥和的幸福正能量　舉辦「心光傳愛公益音樂會」4/23登場

由福智佛教基金會視障朋友所組成的「心光樂團」及「 青青草原二胡四重奏」，於2023年4月23日與新竹縣政府文化 局、安童文教基金會共同舉辦「心光傳愛公益音樂會」， 包含新竹縣客家聯誼會、 億田環球科技有限公司的幹部團隊及雅閣居家生活館等公私立企業單 位也前往參加，活動全場逾480名大眾參與。新竹縣文化局副局長 林益洲、福智佛教基金會執行長胡克勤親臨致詞， 立法委員林思銘也派人到場致意。 透過欣賞視障音樂家演出美好正面的樂音， 以及聆聽他們分享奮發向上的生命故事， 與會者在歡樂與感動氣氛中認識視障者更多的面向，也讓演出者用「 心」傳愛所匯聚的點點心光，為社會注入祥和幸福的正能量。

在音樂會開始前， 特別邀請國立臺灣師範大學特殊教育系教授張千惠指導規劃「 暗黑體驗」，鼓勵民眾帶上體驗眼鏡，藉由「大家來找碴」、「 摸讀心世界」等及戴上眼罩闖關活動， 模擬視障者在生活中可能面臨的處境，從暸解中學習同理、 尊重視障朋友。此次參與演出的視障音樂家包括：心光樂團、 青青草原二胡四重奏、二胡演奏家曾宜臻、薩克斯風演奏家吳柏毅、 女聲樂家徐百香，以及臺灣唯一的視障醫師蘇建銘等， 除了精采的音樂演出，也分享了動人勵志的生命故事， 傳遞視障朋友透由學習突破內心及就業等生活障礙、 期盼鼓勵世人遇難不退、奮勇向上的精神。

長期在福智佛教基金會心光班學習的視障音樂表演者，曾於2021 、2022年歲末，在臺北車站為無家者舉辦「 心光讚頌寒冬送暖心靈饗宴」公益演出， 為無家者與社會帶來的正面影響，廣獲各界肯定。未來，福智佛教基 金會將在新竹地區開辦適合視障朋友學習的心光班課程， 陪伴視障者啟發心靈中的力量， 讓困難與磨難轉化出滋養生命的養分，進而有更大的心力扭轉生命。

照片由福智佛教基金會提供