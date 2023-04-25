全國首創國際技職交流素養課程！新北金手用專業素養　四大路線征服世界

新北技職師生好幸福，115名師生四大路線， 用專業技能及國際素養征服世界。今(25)日由教育局長張明文攜 手技高師生發布全國首創「國際技職交流素養課程手冊」 及公布國外技職研習三大任務，全面啟動新北技職教育國際化。

這次記者會全國首創發布「國際技職交流素養課程手冊」， 內容包含國際禮儀、情境英語、文化交流等具體情境式雙語教材， 首部專為技職國際交流撰寫具備實務及可操作的手冊。另外， 新北市於疫情趨緩後， 擴大薦送榮獲金手獎的優秀學生及指導教師至美國、 澳洲及日本等四大路線， 並首創納入國際技能競賽青年組與青少年組師生，目標四年內薦送5 00名以上新北頂尖技職師生，培育New Top World世界級 人才。

公布國外技職研習三大任務為記者會另一高潮，包含「 以技能交朋友、跨領域共學習、行銷新北特色」。 每位同學要發揮各領域長才，結交10個以上國外友人， 同時跨出舒適圈，學習跨領域技能知識， 並準備新北市城市或特色活動的影片、簡報或文宣等，行銷新北市。 本次金手出國的所有同學已受過完整國際技職交流素養課程， 相信一定能帶著滿滿的能量與信心，完成三項任務。

教育局長張明文表示，新北市2022年在技藝技能競賽成績斐然， 共奪10金、5銀、11銅、24個第4名到佳作，43座金手獎及 75名優勝，共有168人次獲獎，總得獎數超越歷年成績， 技能競賽青少年金牌數更為全國之冠。 其中原本僅全額補助五大類技藝競賽獲金手前三名學生及指導教師出 國， 本次更擴大補助國際及全國技能競賽青年組及青少年組前三名學生及 指導教師，其餘部分補助鼓勵參與，全面支持新北技職。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，技職金手的孩子充滿青春活力、 學習精神又具備有一流的實作能力，這次前往澳大利亞昆士蘭TAF E職業技術學院國際入班，透過跨域的學習模式， 對學生將有更大的幫助，這次教育局也將與TAFE Queensland簽署合作備忘錄， 為新北技職孩子開創更多國際舞台。

協辦日本國際技職研習的淡水商工主任曾才榮表示， 疫後重啟金手海外研習，透過實地見學與動手操作， 能有效提升學生國際學習視野，感受不同的學習文化， 而這些學習上的刺激， 都將成為學生在國際化的道路上最重要的養分與經驗。

獲薦送至美國技職研習的新北高工資訊科三年級蔡松陵同學表示， 非常感謝新北市在國際教育的各項前瞻政策， 讓他有機會前往美國參加研習，對開拓國際視野有非常大的助益， 當初選擇在新北在地就學是最正確的選擇。

教育局表示，新北市創全國之先，2015年起薦送金手學生赴海外技 職研習，更推出全國唯一「新北NO.1技職6.0」 技職教育政策白皮書，以4年8億翻倍經費支持優秀技職師生邁向國 際，創造多元國際教育的機會， 未來將全面擴大支持新北技職邁向國際， 用技能及素養向世界證明新北NO.1的技職教育軟實力。

照片來源：新北市教育局提供