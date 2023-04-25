石花菜產季到　東北角石花菜翻出新花樣

節氣「穀雨」過後，意味春季結束正式邁入夏季， 海水溫度逐漸溫暖，東北角沿岸海域的石花菜大量生長， 海男海女們也開始潛入海中摘採石花菜。自四月開始， 濱海公路兩側空地不時有正在享受日光浴的各色石花菜毯美不勝收， 空氣中散發著濃濃的海味。 新北市漁業處誠摯邀請民眾一同體驗此般的美景與美食， 讓您擁有難以忘懷的海邊故鄉回憶。

國立臺灣海洋大學海洋中心張睿昇博士指出， 石花菜生長在低潮線附近海流湍急的礁岩上， 藉由固著器緊貼於礁石上，可抵抗海浪衝擊， 需待大退潮才會露出水面。分枝近基部處常有殼狀珊瑚藻包覆。 石花菜的主要產季在4-7月，主要分布於台灣北部與東北部海域。 石花菜俗稱為「海凍菜」或「鳳尾菜」，含有豐富膠質常被製作成「 寒天」、「海燕窩」、「石花凍」等料理，石花菜因未曝曬時， 外觀因含有大量藻紅素呈現紫紅色，枝葉叢生呈羽狀分枝狀， 富含纖維素、碳水化合物、維生素A、B1、B2、礦物質(鉀、 鈣、碘)等營養。

福隆車站對面福球小徑(福隆街)內的複合式蔬食料理店-星空藝術 村老闆娘陳雅惠表示， 來到星空藝術村的遊客常常詢問東北角海邊空地鋪的紫色、 黃色地毯是什麼，進而思考要如何將石花菜介紹給遊客。 經過明查暗訪， 發現在地居民大部分是將石花菜做成石花凍提供給遊客消暑解渴， 少數做成石花菜火鍋。 恰好星空藝術村總經理黃茂誠是蔬食料理專家， 他將石花菜凍揉製麵包中增加麵包的柔順感， 也將在地小農種的芭蕉、 堅果和石花凍一起製作成歐陸式的歐芭堅果鬆糕， 也考量到許多遊客是來東北角體驗低碳自行車旅遊， 特別研發石花燕麥能量棒， 讓騎車運動的遊客可以隨身攜帶補充營養。 星空藝術村內也將結合在地資源成為借問站，介紹遊客去卯澳漁村、 馬崗漁村、龍門漁村、美豔山漁村甚至是龍洞漁村遊覽， 認識多樣化的東北角漁村。

新北市漁業處表示，提醒民眾為保持海洋資源，在萬里、 瑞芳和貢寮等3處保育區，禁止使用潛水器材採捕，石花菜每年10 月1日至隔年4月15日止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日 止都是禁採的，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下 罰鍰，請大家共同遵守相關規定，詳情可上漁業處官網查詢。 夏日風和日麗正適合前往東北角的海邊體驗美麗的漁村風光， 感受大自然的恩惠，享受美好的人生時光， 也可以順道造訪海鮮餐廳，品嚐當季的海鮮美食， 讓您的味蕾增添全新的風味。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供