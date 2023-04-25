吳燕珠榮獲新北模範母親！慈母身教言教　「三官」兄弟皆為國家棟樑

母親節將屆， 新北市長侯友宜25日專程前往三峽區向甫獲選為今年度模範母親代 表的吳燕珠道賀。吳燕珠和從事教育的先生左春新， 以身教言教培育出三個兒子杰官、俊官、豪官分別在國防軍事、 資訊企業、科技教育服務，皆為國家棟材，令侯友宜相當感佩， 盛讚吳女士是最成功的模範母親。

今年75歲的吳燕珠，出生於彰化縣大城鄉，吳家為當地望族， 從小受父母嚴謹家訓，公道自許，樂於助人。 先生左春新原在大陸安徽省鳳陽縣，亦係名門之後， 父執輩在當地開辦私塾，遇有家境窮困者，仍給予學習讀書機會， 如孔子所謂：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉！」 因此左春新從小耳濡目染，在開啟院門時，常看到門外放有鮮魚， 原來是求學的父母為感念私塾所贈， 此經驗亦造成他日後興辦教育的淵源。

由於國共戰亂，左春新輾轉來到台灣彰化，租屋吳家， 兩人得以相識。吳女士說，因朝夕相處，近水樓臺， 雖先生年齡稍長，但她不以為意，父母看左春新亦非常上進， 因此答應兩人婚事。婚後適值政府推行九年國民義務教育， 左春新在彰化縣協助開辦芳苑、大城、田尾等多所國中， 吳燕珠跟著四處遷徙，席不暇暖，肩負起教養3個兒子的重任。

左杰官向侯市長說，小時候因隨著父親在大城偏區辦學， 住過甘蔗園和墓仔埔，因為這些地區土地便宜， 政府徵收拿來蓋學校，因此草創時生活很苦，但父母重視教育， 認為唯有透過教育才能翻轉彰化下一代，三兄弟也都很認真求學。

左春新於80歲壽終，此時三位兒子均已在各領域展露頭角: 長子杰官為英國博士、美國海軍研究院博士後研究， 曾協助國防部與美軍顧問團合作進行國防文官轉型， 後於國防大學擔任資圖中心主任； 次子俊官為緯創資通事業部副總監； 三子豪官為健行科大資工系教授兼系主任， 三位媳婦亦分別於上市公司、銀行擔任經理， 孫子輩亦均受高等教育，一家可謂門楣光彩。

吳燕珠於80年代舉家北上，曾住在三重大同南路多年， 2013年再遷至三峽北大愛悅社區，並擔任龍學里的鄰長。 龍學里長周秀鳳表示，左媽媽擔任鄰長8年，協助里內公園維護、 環保清潔、學童路口導護等；遇有鄰里急難，也都伸手救援， 是位熱心助人的長者。

侯友宜由社會局副局長許秀能、三峽區長施玉祥等人陪同， 致贈水果禮盒及保健食品。侯友宜在感佩左媽媽教養子女有成， 也請教她的養育之道。吳燕珠表示，她以身教為重， 先自我要求做為孩子的榜樣，並對孩子「說一不二」， 所幸3位孩子也都非常乖巧孝順，讓她相當安慰。

吳燕珠還拿出一個收藏的仿金條紀念品， 她說有一次侯友宜還擔任副市長時，到三峽區宣導治安防範， 她勇於回答問題而獲贈。侯友宜表示還有印象，只是不知送了誰， 沒想到有此緣份。吳燕珠請市長在封套上簽名， 侯友宜並邀請全家於29日到市府，接受各界祝福和表揚。