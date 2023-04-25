5/1起COVID-19降為第四類法定傳染病、快篩實名制退場 台灣指揮中心同步解編

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內COVID-19疫情持續穩定且處於低點，且國際間亦朝向調降防疫等級，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，自5月1日起，「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，指揮中心於同日一併解編，未來由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續COVID-19整備應變工作。

指揮中心說明，5月1日防疫降階後，調整措施及工作重點如下：

多元監測疫情，每週主動說明：疾管署持續以多元管道監測國內外疫情及變異株流行趨勢，於每週例行記者會向國人報告。 公費疫苗持續，規劃年度接種：持續儲備及提供各年齡層公費COVID-19疫苗接種；隨時參考最新實證及各國接種建議，提報ACIP專家會議討論後續接種計畫。 投藥照護延續，保護脆弱族群：持續提供符合條件之染疫民眾公費抗病毒藥物及清冠一號；染疫康復者門住診整合醫療計畫持續辦理；專責病房解除開設；維持陪探病管制納入常規管理；醫療院所及照護機構持續落實必要之感染管制措施，以保護脆弱族群。

此外，維持符合現行病例定義之COVID-19併發症(中重症)確診個案經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用(包含不具健保身分之非本國籍人士)，解隔條件不變；輕症患者維持自主健康管理之建議，高風險族群以及出現警示症狀者儘速就醫。 整備醫療物資，快速應變動員：為因應疫情快速變化，必要時將動員重啟專責病房及集中檢疫所(以國軍營區為主)之收治量能，即時調度醫療資源。目前醫用口罩、家用快篩試劑、抗病毒藥等防疫物資庫存量充足，若自由市場產生恐慌性搶購等供需失衡情形，將啟動實名制販售。

指揮中心指出，在解編後，將持續透過衛福部之「COVID-19防治聯繫會報」，強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新興變異株出現時之即時應變。

另外，衛生福利部傳染病防治諮詢會將增設「COVID-19防治組」，聘請專家就COVID-19防治政策業務持續提供專業建議。

指揮中心提醒，由於國際COVID-19疫情仍持續，世界衛生組織亦尚未解除「國際關注的突發公共衛生事件」，請民眾持續配合相關防疫措施，維持良好衛生習慣，並依照最新建議接種COVID-19疫苗，提升自身及群體免疫保護力，共同邁向疫後新生活。

家用抗原快篩試劑實名制方面，由於目前自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足、民眾購買需求降低，家用抗原快篩試劑實名制已完成階段性任務。因此，家用抗原快篩試劑實名制政策將實施至30日止，自5月1日起退場。提醒民眾如有購買實名制家用抗原快篩試劑需求，可於今年4月30日前，儘快持健保卡至健保特約藥局購買。