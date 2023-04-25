Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

5/1起COVID-19降為第四類法定傳染病、快篩實名制退場 台灣指揮中心同步解編

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 16:29
自5月1日起，「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，指揮中心於同日一併解編。（指揮中心提供）

自5月1日起，「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，指揮中心於同日一併解編。（指揮中心提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內COVID-19疫情持續穩定且處於低點，且國際間亦朝向調降防疫等級，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，自5月1日起，「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，指揮中心於同日一併解編，未來由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續COVID-19整備應變工作。

指揮中心說明，5月1日防疫降階後，調整措施及工作重點如下：

  1. 多元監測疫情，每週主動說明：疾管署持續以多元管道監測國內外疫情及變異株流行趨勢，於每週例行記者會向國人報告。
  2. 公費疫苗持續，規劃年度接種：持續儲備及提供各年齡層公費COVID-19疫苗接種；隨時參考最新實證及各國接種建議，提報ACIP專家會議討論後續接種計畫。
  3. 投藥照護延續，保護脆弱族群：持續提供符合條件之染疫民眾公費抗病毒藥物及清冠一號；染疫康復者門住診整合醫療計畫持續辦理；專責病房解除開設；維持陪探病管制納入常規管理；醫療院所及照護機構持續落實必要之感染管制措施，以保護脆弱族群。
    此外，維持符合現行病例定義之COVID-19併發症(中重症)確診個案經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用(包含不具健保身分之非本國籍人士)，解隔條件不變；輕症患者維持自主健康管理之建議，高風險族群以及出現警示症狀者儘速就醫。
  4. 整備醫療物資，快速應變動員：為因應疫情快速變化，必要時將動員重啟專責病房及集中檢疫所(以國軍營區為主)之收治量能，即時調度醫療資源。目前醫用口罩、家用快篩試劑、抗病毒藥等防疫物資庫存量充足，若自由市場產生恐慌性搶購等供需失衡情形，將啟動實名制販售。

5/1起COVID-19降為第四類法定傳染病、快篩實名制退場 台灣指揮中心同步解編

5/1起COVID-19降為第四類法定傳染病、快篩實名制退場 台灣指揮中心同步解編

指揮中心指出，在解編後，將持續透過衛福部之「COVID-19防治聯繫會報」，強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新興變異株出現時之即時應變。

另外，衛生福利部傳染病防治諮詢會將增設「COVID-19防治組」，聘請專家就COVID-19防治政策業務持續提供專業建議。

指揮中心提醒，由於國際COVID-19疫情仍持續，世界衛生組織亦尚未解除「國際關注的突發公共衛生事件」，請民眾持續配合相關防疫措施，維持良好衛生習慣，並依照最新建議接種COVID-19疫苗，提升自身及群體免疫保護力，共同邁向疫後新生活。

家用抗原快篩試劑實名制方面，由於目前自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足、民眾購買需求降低，家用抗原快篩試劑實名制已完成階段性任務。因此，家用抗原快篩試劑實名制政策將實施至30日止，自5月1日起退場。提醒民眾如有購買實名制家用抗原快篩試劑需求，可於今年4月30日前，儘快持健保卡至健保特約藥局購買。

5/1起COVID-19降為第四類法定傳染病、快篩實名制退場 台灣指揮中心同步解編
指揮中心

相關新聞

台灣血清監測遭疑未經倫理審查　羅一鈞：作業合法　經得起挑戰
台灣血清監測遭疑未經倫理審查　羅一鈞：作業合法　經得起挑戰
2023/04/10 15:30
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看
2023/03/09 14:33
3/6台灣本土增6,928例COVID-19、45例死亡 即起放寬學校室內戴口罩和醫院醫療收治措施
3/6台灣本土增6,928例COVID-19、45例死亡 即起放寬學校室內戴口罩和醫院醫療收治措施
2023/03/06 14:47
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2023/02/20 10:15
台灣室內口罩令最快2/20鬆綁！指揮中心於今公布細節
台灣室內口罩令最快2/20鬆綁！指揮中心於今公布細節
2023/02/09 10:16

更新時間 : 2023-04-25 21:21 GMT+08:00

最受歡迎

更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
【更新】北台灣新店某汽車旅館2未成年少女命案　男嫌遭檢方聲押禁見
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
〈時評〉懶人投資術 台股優質ETF投資策略何妨參考證交所？
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
中國駐法大使盧沙野誇張言論犯眾怒　竟稱「台灣命運由中國人決定」
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
BLACKPINK登James Corden熱門秀車內大唱卡拉OK　 回憶南韓練習生血淚史粉絲心疼
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
南台灣首次舉辦「西拉雅族跨地部落聯盟會議」　黃偉哲：持續推動族群文化、符號及藝術創作的復興
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存
台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思會　長子辜朝明: 父親認為兩岸「兄弟之邦」應和平共存
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉
一杯冰淇淋惹惱一國民眾 德國BMW中國上海車展鬧出爭議被迫道歉