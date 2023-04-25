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俄國外長主持聯合國安理會「國際和平」會議 多國外交官指著鼻子罵

俄國今年4月1日接下主席國的棒子，被譏為「愚人節笑話」。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 15:17
2023年4月24日，聯合國安理會會議，俄國任輪值主席（圖／美聯社）

2023年4月24日，聯合國安理會會議，俄國任輪值主席（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）聯合國安全理事會輪值主席國本（4）月輪到了俄國，眼看俄烏戰爭難解，俄國這主席位子如坐針氈，24日的大會中，各國外交官逮到機會連番砲轟俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），神聖的國際安全殿堂儼然成了吵嘴場。

這場會議名為「維持國際和平安全」（Maintenance of international peace and security），聽來格外諷刺。CNN報導，美國、英國及瑞士駐聯合國大使這三位女將，分別在發言中斥責俄國入侵烏克蘭的行徑，有時甚至直接對著拉夫羅夫開罵。

美國駐UN大使湯瑪斯格林菲德（Linda Thomas-Greenfield）表示，「我們的虛偽召集國俄國，進犯鄰國烏克蘭，直接觸犯聯合國憲章的核心。如此違法、無端、沒有必要的戰爭，赤裸裸挑戰了我們的原則。只為侵略、征伐領土的戰爭，是絕不被允許的。」

與拉夫羅夫相鄰而坐的UN秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），也在開場時譴責俄國違法亂紀，使烏克蘭遭受苦難、蹂躪，加劇了COVID-19疫情釀成的全球經濟混亂。歐盟亦於會議前發表聯合聲明，斥責俄國行徑及拉夫羅夫的現身。

自俄烏去年開戰，俄國外交官就幾乎不再出現於國際會議。然而，聯合國安理會主席國是每個月依照15國的字母輪流擔任。儘管不乏爭議、抗議，俄國仍於今年4月1日接下主席國的棒子，被譏為「愚人節笑話」。

俄國又怎會甘心接受批評。拉夫羅夫在致詞中砲火同樣猛烈，對烏克蘭與西方國家作出毫無證據的指控，稱責任並不在俄國。他稱現在情況已瀕臨危險臨界點，一如冷戰時期。他也不時指控烏克蘭政府是「納粹基輔政權」，以煽動暴亂為樂，並轟西方國家不承認克里米亞是俄國領土，儘管「當地公投」支持脫烏入俄。

俄國外長主持聯合國安理會「國際和平」會議 多國外交官指著鼻子罵
2023年4月24日，聯合國安理會會議，UN秘書長古特瑞斯（前左）發言，旁為俄國外交部長拉夫羅夫（圖／美聯社）

俄國外長主持聯合國安理會「國際和平」會議 多國外交官指著鼻子罵
美國駐UN大使湯瑪斯格林菲德（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-04-25 15:30 GMT+08:00

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