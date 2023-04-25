Netflix執行長美國會晤尹錫悅　宣布向南韓投資25億美元

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅24日訪美進行7天國是訪問，在第一個公開行程中，Netflix宣布將向韓國文化信息產業投資25億美元。

尹錫悅於美國當地時間24日，在美國國賓館「布萊爾賓館」」（Blair House）會見了Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）。

尹錫悅在聯合媒體發表會中表示，他與薩蘭多斯以及其他Netflix的高層們，度過了非常有意義的時光，且薩蘭多斯也承諾，在未來4年內將在南韓文化信息上產業投資25億美元，尹錫悅認為這對南韓創作者及Netflix來說都是一個大好機會。

薩蘭多斯說道，Netflix自2016年開始進軍南韓，25億美元為2016年至去年為止投資總額的2倍，並表示，他之所以能做出這樣的決定，是基於對南韓創作界的信任，他認為南韓會繼續創作出更多精彩的故事，也對於尹錫悅對南韓娛樂事業與韓流的強力支持給予肯定。

薩蘭多斯說，韓國文化信息一開始提供的外語字幕屈指可數，但現在已擴大到提供全世界34種語言字幕及配音的程度。

南韓總統室表示，Netflix從未公開過對特定國家的投資規模及計畫，此次的公開投資發表非常罕見。尹錫悅轉述，薩蘭多斯說Netflix和南韓文化信息產業的關係就如同韓美同盟，這句話令他深有同感，尹錫悅說，韓美同盟是為守護自由價值，為了守護及擴張自由，文化是必要條件。

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