義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢

（台灣英文新聞／張雅鈞 菲律賓聖費爾南多市 採訪報導）台灣食品龍頭義美今（25）日首度在菲律賓中央呂宋區邦板牙省舉行直聘招募會，申請者熱情踴躍塞爆會場，更有老員工再度應聘，高呼「我回來了」，就是要回到工作環境佳、有認同感的義美大家庭。

位於該省首府聖費爾南多市（City of San Fernando）的會場，25日一早便湧入應聘者排隊等待參加面試，邦加牙省省長丹尼斯匹內達（Dennis "Delta" Garcia Pineda）也積極提供協助，出動省政府團隊十多人大力支持協助直聘會運作，菲律賓移工部（Department of Migrant Workers）也自馬尼拉派出代表主持活動，現場有條不紊，面試過程相當順利。



（台灣英文新聞／張雅鈞攝）

菲律賓駐台代表處勞工中心主任西薩（Cesar Chavez Jr.）、菲律賓漁業及水產資源局水產處處長潔琳達（Jerlinda A. Cruz）透過影片肯定義美向來注重勞工環境以及權益，而先前直聘曾來義美桃園工廠任職的菲籍員工分享了自己成家立業、提升家庭經濟的故事，以及資深中階技術員工分享在義美以專業能力獲得申請台灣永久居留的機會，都讓在場的應聘者信心大增，影片播畢全場響起熱烈掌聲。

許多義美前員工也踴躍響應今日的直聘，在面試大堂相見歡。今年48歲的義美公司前員工摩丁 （Ｍardin Pagulayan）特地驅車12小時南下前來應徵，在台灣有12年工作經資歷的他表示，義美工作環境條件比其他僱主優渥，在義美9年的收入也讓他得以供給5位子女上大學，有其中三位已經完成學業，其中幾位主修工程以及醫療科技。

跟摩丁一同前來的，還有45歲的帕瑪（Isagani Palma），同樣有12年在台工作經驗的他表示，以前在塑料廠工作常常需要忍受高溫，相當辛苦，義美的工作環境相當人性化，因此在義美工作9年期滿於2019年返回菲國後，決定再次前來應聘。

同來會場的還有芮西莉與杰力克夫婦，兩人相識於義美，婚後在台灣有了兩個兒子，今天夫婦倆攜小兒子一同前來面試。芮西莉坦言，相對其他僱主，義美允許夫婦一起在公司服務，讓家庭能夠團圓，因此相當感激義美，也希望可以倆人能夠繼續一同在公司效力。



（台灣英文新聞／張雅鈞攝）

相對於韓國對於移工年齡設置45歲上限，義美人資部經理吳雪枝表示，儘管摩丁與帕瑪兩位年紀稍長，但兩位都是培養不易的資深技術員工，因此願意根據台灣勞動部「移工留才久用方案」協助幾位資深員工申請以中階技術人力留用，未來這些中階技術人才也可以能申請永久居留。



來台工作12年的義美前中階技術員工帕瑪（前左1）、摩丁（前左2）以及受尼（後左1）、幾位前員工跟義美人資部經理吳雪枝（前右3）25日在招聘會上歡喜合影。（台灣英文新聞／張雅鈞攝）