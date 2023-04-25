〈時評〉是誰讓國際看到台灣？

多年來，台灣不論是外交或者國際能見度，好聽一點是「韜光養晦」，難聽一點的話，可以説是根本沒人理會。國際上不論外交還是學術研究，中國是「顯學」、台灣是「偏門」，連帶地是歐美民間也沒多少人知道台灣，不少台灣人經常碰到啼笑皆非甚至心有戚戚焉的狀況。當介紹自己來自台灣的時候，有些外國人會答說「我知道你們的首都是曼谷」，或者「我好喜歡你們的冬陰功大蝦湯」這種Taiwan、Thailand傻傻分不清楚的尷尬情況，還被台灣人拿來當成自嘲的材料，可見台灣以前真的是鮮為人知。

以前台灣政府編制上，有個理論上可以「上達天聽」的新聞局，不單是政府與媒體接觸的窗口，也是政府對外宣傳的主要部門，而且在許多台灣駐外代表處派駐了人員。即便經費可以說不缺、人員的素質也不差，但是以國際宣傳的大環境而言，工作很難取得成效，地位也就一年不如一年，所以在2012年被裁撤，從1947年成立，到裁撤總共65年。

所以說，台灣政府也不是沒想辦法在各國媒體上出頭露臉，只是媒體沒興趣，能登上主流媒體大部分也只是因為投書反駁中國方面，或者是對台灣不利的親中言論，要說特別安排版面或者上電視台、電台節目接受專，，雖然不敢說從來沒有，但是絕對可謂難上加難。

不過這種情況最近出現了極大的變化，首先是有愈來愈多外國媒體到台灣以不同的方式駐點，另外也有不少媒體雖然不是在台長期駐點或者聘雇特約記者，但是派出記者到台灣採訪，報導範圍從台積電、台灣近視眼問題到台海緊張局勢。

外媒對台灣突然有興趣，跟所謂的「台海兵兇戰危」自然是脫不了關係，尤其是俄國出兵烏克蘭之後，許多媒體將台灣和烏克蘭相提並論；雖然台灣不見得認同這種看法，但是對兩岸錯綜複雜歷史毫無所知的西方一般閱聽眾而言，這種類比對他們而言是比較淺顯易懂的。

另外就是相對於中國與香港的媒體環境艱難，台灣的環境是友善許多，而且台灣本身對兩岸的矛盾情緒、藍綠統獨對立也是吸引外國媒體的一個重要原因。

本來就算是「台海兵兇戰危」，如果一旦沉寂下來，媒體的興趣也就跟著不見了。只是中國時不時舉行軍事演習、軍艦和飛機不斷地逼近海峽中缐或者繞台，甚至已經逼近日本領海，加上中國外交官的「戰狼」經常口出驚人言論，例如這次的盧沙野一席話就招來那麼多國家的嚴重抗議。（編按: 中國駐法大使盧沙野日前在法國LCI新聞節目上稱: 「台灣命運由中國人決定」，並稱克里米亞在歷史上是俄羅斯的一部分，前蘇聯國家沒有國際協議可以認定其主權地位......)

由於起點就是台灣的主權問題，那麼報導的時候就勢必要提到台灣，而隨著曝光率的提高，台灣的角度與觀點也逐漸地被納入了報導之中。

從兩蔣、李登輝、陳水扁、馬英九到現在的蔡英文，1950到現在的2023，最近台灣的國際能見度是70多年來最高的。不過，的確有不少台灣人對現在這種國際知名度感到不舒服，認為這是以和中國作對為代價換來的，為台灣帶來的是危險，這種看法其實也是外媒感到有興趣、有意深究的。

另外一派自然是認為台灣的觀點和角度終於被外界所看到、台灣的聲音不再被漠視，尤其是外媒不再以「中國視為叛離的一省」來形容台灣。多年來想方設法、用盡力氣但不得效果的宣傳，如今在短短的時間之內取得如此的效果，他們即便沒有雀躍欣喜，起碼也是感到欣慰。

如果把台灣現在的國際知名度和能見度視為成績的話，能夠有這樣的成績並非單一的原因，例如疫情造成國際市場對晶片（芯片）需求大增從而出現供不應求的情況，這讓國際上注意到了台灣的半導體產業。中國的武力威脅，讓世界注意到了台海是個外媒眼中的熱點，還有前述的中國戰狼外交「脫軌表現」等等，而最大的一個重點就是原本對台灣沒啥興趣的國際媒體，注意到台灣與中國和烏克蘭對俄羅斯最相似的地方，不只是實質威脅或者主權，而是民主和極權政體之間的對抗。

原文: 德國之聲中文網：客座評論：是誰讓國際看到台灣？

作者: 詹威克--台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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