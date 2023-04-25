謝謝收看！陳建仁25日下午視察 台灣指揮中心預告4/27召開終場記者會

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）隨著全球新冠肺炎疫情趨緩、國內各項防疫措施鬆綁，成立1192天的「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」即將走入歷史！行政院長陳建仁今（25）日下午2時將出席指揮中心會議，聽取改類、降級解編未來規劃報告，而指揮中心預計將在27日下午2時舉辦終場記者會。

2019年12月31日傳出中國武漢發生多起不明原因肺炎，隨著鄰近國家接連出現境外移入案例，我國於2020年1月20日起三級開設「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，由時任疾管署長周志浩擔任指揮官，截至今天為止，指揮中心已成立1192天。

2020年1月21日台灣出現首例確診病例，是從武漢返台的女性台商。1月23日武漢市突然宣布早上10時起封城，全面停止公眾交通運輸營運。我國中央流行疫情指揮中心立刻將疫情等級提升至第二級，由時任衛生福利部長陳時中擔任指揮官。由於武漢封城後，約有470多名台商滯留當地，由現任指揮中心指揮官的王必勝帶隊赴中，首批武漢包機台商於2月3日深夜抵台。

隨後因國際疫情緊急，2020年2月27日中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，指揮官繼續由陳時中擔任。

2021年5月中，台北市與新北市爆發本土第一波疫情，雙北市率先升三級警戒，隨後全台升三級警戒。因應疫情趨緩，指揮中心7月27日起將防疫警戒調降至二級。

自2020年1月20日以來，指揮中心召開的疫情記者會場數達958場，上線觀看人數最高為2021年5月24日，破15萬人。

指揮中心指揮官王必勝曾表示，建議改類、降級最終時程仍需由行政院拍板定案。但指揮中心今上午發出通知，預計將在27日下午2時舉辦終場記者會。