台灣逾2900機關響應減塑！環保署：綠色餐飲服務競賽　6個月垃圾減量達22公噸

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)行政院環境保護署推動試辦「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，獲各機關響應，自今(2023)年1月正式上路，希望透過以公帶私、拋磚引玉帶領大家一同往減量的目標邁進，今(25)日針對試辦期間表現優異的機關單位，舉辦頒獎典禮，表揚並鼓勵他們落實減量的努力。

「行為的改變是淨零的關鍵元素。」環保署副署長王雅玢表示， 環保署2022年6月展開綠色參與減量行動的試辦計畫， 得到超過2900個機關的響應，截至12月，合計已使用28.4 萬個循環容器盛裝供應餐點、不使用包裝飲用水超過176萬個， 若換算不使用紙餐具與飲料杯，約減少22公噸垃圾重量，或374 座臺北101高度垃圾堆疊量。

王雅玢表示，環保署未來將繼續循「大帶小」、「公帶私」的模式， 邀請更多企業及機關加入減塑行列，鼓勵全民一起以「自備、重複、 少用」 的概念選擇循環容器餐飲服務。

環保署於去(2022)年於指引試辦期間舉辦「 綠色餐飲服務及減量行動競賽活動」，獲各機關熱烈響應。競賽分為 3個組別，共計76個單位（28個政府機關、3間學校及45家餐 飲業者）報名參賽，因各隊伍表現優異，競爭相當激烈， 歷經書面資料評審、填報資料查驗等程序後，選出各組的獲獎單位， 於今日(25)日舉辦「111年綠色餐飲服務及減量行動競賽活動 頒獎典禮暨記者會」，共頒發51座獎項及新臺幣32.5萬元的獎 勵金。

此次競賽活動分3組擇優表揚，「環保先鋒組」係評比行政機關、 學校之減少使用免洗餐具及包裝飲用水之減廢成效，共計6個特優、 9個優等及2個良好；「永續推廣組」 係評比縣市政府媒合促進轄內餐飲業者提供循環容器盛裝餐點服務之 成效，共計3個特優及2個優等；「綠色餐飲組」係以餐飲業者提供機關、 學校及一般民間單位以循環容器盛裝餐食外送供餐之成效，8家特優 、12家優等及9家特色獎。

「環保先鋒組」特優獎單位教育部代表科長連杉利表示， 教育部先據環保署所提供的指引盤點政策在學校落實的可行度， 並積極與環保署溝通，再訂出原則，從國立學校的校園出發。 在試辦過程中陸續發現問題並設法解決，包括協助統整業者名單、 輔導在活動前先做詳細調查並尋找多元解方等， 透過多方溝通來鼓勵學校做到。

陽明交通大學組長何文淵分享心得，指出該校校區分布廣， 因此校方設立多個窗口協助，包括協助提供餐廳名單、 拉高餐點費等，校內餐廳也藉著善用行動服務，來改善服務狀況。「 行為改變並不容易，最高管理階層最重要。」他舉例指出， 要求業者不使用一次性餐具的同時， 校方也需要提供清理餐具的方式與地點，由雇主最大的責任， 發揮企業影響力，才能帶動行動。

「永續推廣組」特優獎的台南市政府環保局科長鄭華安表示，南市從 2019年舉辦「台南減廢日」， 號召店家在每月一號給予自備容器者加量優惠， 響應業者主力為餐飲、旅宿業者，從約170家一路增加至757家 。市府也鼓勵處局與學校選用環保外送，在2022年下半共有205 次訂單，合計用了1532個循環容器。鄭華安指出，目前台南約有 347家餐飲業者參與循環容器餐飲服務，22%可提供循環容器， 另有87％接受消費者自備，將繼續推廣。

「綠色餐飲」組特優獎得主「溪仔邊烤肉飯」執行長沈俊豪表示， 他們不僅在30年前開業時就選用紙餐盒而非業界慣用的保麗龍材質 餐盒，更在2008年成為新北市第一批供應鐵便當業者，他強調， 企業將環保的願景跟使命讓同仁理解， 由上而下的貫穿就會讓行動變得簡單。

在頒獎典禮現場， 環保署亦精心打造「減塑循環容器餐飲」示範情境， 現場的餐點部份邀請循環餐盒業者提供精美的循環容器餐食， 茶水則使用循環杯盛裝， 同時還邀請循環容器業者在現場展示並解說循環容器服務模式， 讓與會來賓實際體驗並觀摩交流。

王雅玢副署長與綠色餐飲組(特優)合照。(環保署提供)

王雅玢副署長與永續推廣組(特優及優等)合照。(環保署提供)