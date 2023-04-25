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迪士尼第二波裁員料砍4,000人 迪士尼樂園、ESPN都難逃

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/25 12:08
佛羅里達州迪士尼世界（圖／美聯社）

佛羅里達州迪士尼世界（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2月宣布要大砍7,000名員工的華特‧迪士尼（Walt Disney），24日展開了第二波裁員行動，數千人將因此失業，從迪士尼樂園到娛樂部門，無一倖免。

路透報導，這波裁員將一路進行至27日，預計解雇4,000人。受影響的業務部門包括迪士尼樂園、體驗與產品（Disney Parks, Experiences and Products）、迪士尼媒體和娛樂發行（Disney Media and Entertainment Distribution）、體育頻道ESPN。

迪士尼樂園與渡假村的計時員工不受影響。

迪士尼娛樂聯合董事長柏格曼（Alan Bergman）、沃登（Dana Walden）在寫給職員的備忘錄中說道，高層正致力定義未來組織發展方向，當下最重要的是把方向弄對，而非急於完成。

迪士尼2月時公布了大規模裁員與組織改造計畫，解聘7,000人後，料將省下55億美元的支出，並將決策權還交創意總監，打造更有效率的營運方式。

為了與網飛（Netflix）一爭高下，娛樂產業各大巨頭推出了串流平台服務，但虧損嚴重以致必須縮減開支。Netflix去年初開始出現十年來訂閱人數下滑的窘況，華爾街也立即反映出對營利的重視勝於用戶成長的傾向。

迪士尼3月開始開鍘，現進行第二波，第三波預計落在今年夏季之前。

根據CNN，截至2022年10月1日，迪士尼共有22萬名員工，美國佔了16.6萬人。削減7,000人約佔全球員工人數的3%。
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解雇
員工
組織改造

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更新時間 : 2023-04-25 15:29 GMT+08:00

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